相模原vs秋田 スタメン発表
[8.6 天皇杯4回戦](レモンS)
※19:00開始
主審:清水勇人
副審:浜本祐介、廣瀬成昭
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 3 ピトリック
DF 33 常田克人
MF 4 島川俊郎
MF 6 徳永裕大
MF 7 河野諒祐
MF 97 藤沼拓夢
FW 8 大迫塁
FW 14 高木彰人
FW 15 前田泰良
控え
GK 31 猪瀬康介
DF 18 三鬼海
DF 36 中塩大貴
DF 5 田代真一
MF 17 竹内崇人
MF 24 杉本蓮
MF 27 西山拓実
FW 11 武藤雄樹
FW 23 加藤拓己
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 23 矢田貝壮貴
DF 16 村松航太
DF 19 尾崎優成
DF 30 飯泉涼矢
DF 32 長谷川巧
MF 6 諸岡裕人
MF 14 大石竜平
MF 31 石田凌太郎
MF 80 小野原和哉
FW 9 中村亮太
FW 40 佐川洸介
控え
GK 17 ルカ・ラドティッチ
DF 2 岡崎亮平
MF 20 吉岡雅和
MF 25 藤山智史
FW 29 佐藤大樹
FW 34 鈴木翔大
FW 8 畑潤基
監督
吉田謙
※19:00開始
主審:清水勇人
副審:浜本祐介、廣瀬成昭
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 3 ピトリック
DF 33 常田克人
MF 4 島川俊郎
MF 6 徳永裕大
MF 7 河野諒祐
MF 97 藤沼拓夢
FW 8 大迫塁
FW 14 高木彰人
FW 15 前田泰良
控え
GK 31 猪瀬康介
DF 18 三鬼海
DF 36 中塩大貴
DF 5 田代真一
MF 17 竹内崇人
MF 27 西山拓実
FW 11 武藤雄樹
FW 23 加藤拓己
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 23 矢田貝壮貴
DF 16 村松航太
DF 19 尾崎優成
DF 30 飯泉涼矢
DF 32 長谷川巧
MF 6 諸岡裕人
MF 14 大石竜平
MF 31 石田凌太郎
MF 80 小野原和哉
FW 9 中村亮太
FW 40 佐川洸介
控え
GK 17 ルカ・ラドティッチ
DF 2 岡崎亮平
MF 20 吉岡雅和
MF 25 藤山智史
FW 29 佐藤大樹
FW 34 鈴木翔大
FW 8 畑潤基
監督
吉田謙