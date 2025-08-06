[8.6 天皇杯4回戦](レモンS)

※19:00開始

主審:清水勇人

副審:浜本祐介、廣瀬成昭

<出場メンバー>

[SC相模原]

先発

GK 46 バウマン

DF 2 加藤大育

DF 3 ピトリック

DF 33 常田克人

MF 4 島川俊郎

MF 6 徳永裕大

MF 7 河野諒祐

MF 97 藤沼拓夢

FW 8 大迫塁

FW 14 高木彰人

FW 15 前田泰良

控え

GK 31 猪瀬康介

DF 18 三鬼海

DF 36 中塩大貴

DF 5 田代真一

MF 17 竹内崇人

MF 24 杉本蓮

MF 27 西山拓実

FW 11 武藤雄樹

FW 23 加藤拓己

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 23 矢田貝壮貴

DF 16 村松航太

DF 19 尾崎優成

DF 30 飯泉涼矢

DF 32 長谷川巧

MF 6 諸岡裕人

MF 14 大石竜平

MF 31 石田凌太郎

MF 80 小野原和哉

FW 9 中村亮太

FW 40 佐川洸介

控え

GK 17 ルカ・ラドティッチ

DF 2 岡崎亮平

MF 20 吉岡雅和

MF 25 藤山智史

FW 29 佐藤大樹

FW 34 鈴木翔大

FW 8 畑潤基

監督

吉田謙