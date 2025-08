■<Bye-Bye-Handの方程式「MODEL ANSWER TOUR」>

2025年

8月8日(金)千葉LOOK w/ ペルシカリア

8月9日(土)仙台 Live House enn3rd w/ osage、Organic Call

8月16日(土)福岡 Live House Queblick w/ アルコサイト、猫背のネイビーセゾン

8月17日(日)広島ALMIGHTY w/ アルコサイト、EVE OF THE LAIN

8月29日(金)京都MUSE w/ LOCAL CONNECT、パーカーズ

9月11日(木)神戸 太陽と虎 w/ 後日解禁

9月15日(祝・月)高松TOONICE w/ EVE OF THE LAIN、CAT ATE HOTDOGS

9月19日(金)札幌SPiCE w/ ペルシカリア、and more

9月22日(月)静岡UMBER w/ osage、ミニマムジーク

9月23日(祝・火)新潟GOLDEN PIGS BLACK STAGE w/ ザ・シスターズハイ、Wash My Friday

10月4日(土)宇都宮HELLO DOLLY w/ May Forth、Cloudy

10月5日(日)神奈川 F.A.D Yokohama w/ 後日解禁

11月3日(祝・月)名古屋 ell.FITSALL w/ the paddles

11月16日(日)梅田 Shangri-La w/ KALMA

11月21日(金)東京 Shibuya WWW w/ ammo

※全箇所対バンあり

◆チケット

一般発売 :7月12日(土)10:00〜

チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/bbh-ma-tour/

イープラス:https://eplus.jp/bbh-ma-tour/