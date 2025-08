ミッキー＆フレンズやプリンセスなど種類豊富なラインナップ！PGA Premium Style ディズニー「サガラ刺繍デジタルガジェットポーチ」

携帯電話やデジタルオーディオ端末等のアクセサリー商品を企画・製造・販売まで手掛けるスマートフォンアクセサリーブランド「PGA」

洗練されたデザインを身に着けて生活を楽しむことをコンセプトにしたブランド「Premium Style」から、ディズニーキャラクターをサガラ刺繍でデザインした、イヤホンなどのガジェットを入れるのに便利なデジタルガジェットポーチが登場しました☆

PGA Premium Style ディズニー「サガラ刺繍デジタルガジェットポーチ」

価格:各2,480円(税込)

販売店舗:Dtimes公式通販『Dtimes Store』など

上質な洗練されたデザインを身に着けて、ワンランク上の生活を楽しんでほしいというコンセプトで作られたPGAのブランド「Premium Style」

そんな「Premium Style」から、イヤホンや充電ケーブル・アダプターなどを収納できるガジェットポーチが登場☆

優しく温かみのあるサガラ刺繍のポーチ(ポリエステル素材)で、小銭やリップのような小物を入れるのもオススメです。

さらに、カバン等に取り付ける時に便利なカラビナ付きなので、持ち運びにも便利。

全部で14種類のデザインを紹介します。

ミッキーマウス

「ミッキーマウス」デザインのガジェットポーチ。

シックなカラーで、老若男女問わず使いやすそう!

ミニーマウス

「ミニーマウス」デザインのガジェットポーチ。

長いまつげに、上目遣いがとってもチャーミング。

ドナルドダック

「ドナルドダック」デザインのガジェットポーチ。

「ドナルドダック」は、大きくお口をあけてご機嫌な表情を浮かべています☆

プルート

「プルート」デザインのガジェットポーチ。

元気いっぱいな「プルート」の姿に癒やされます。

ディズニーマリー

『おしゃれキャット』に登場する「マリー」デザインのガジェットポーチ。

くすみがかったピンク色が「マリー」らしくてかわいい!

ルシファー

『シンデレラ』に登場する「ルシファー」デザインのガジェットポーチ。

ニヤっと微笑む「ルシファー」の表情がインパクト抜群!

スティッチ

『リロ・アンド・スティッチ』に登場する「スティッチ」デザインのガジェットポーチ。

にっこりと笑った「スティッチ」のお顔が愛らしさ満点。

くまのプーさん

「くまのプーさん」デザインのガジェットポーチ。

優しい表情の「くまのプーさん」にほっこり☆

ニック

『ズートピア』に登場する「ニック・ワイルド」デザインのガジェットポーチ。

はにかんだ表情に、緑色の瞳が素敵です☆

ベイマックス

「ベイマックス」デザインのガジェットポーチ。

コロンと丸いフォルムがキュート!

アリエル

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのガジェットポーチ。

「アリエル」の住む海のように、鮮やかなブルーが映えます。

ラプンツェル

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのガジェットポーチ。

遠くを見ている「ラプンツェル」の美しい表情に思わずうっとりとしてしまいそう。

エイリアン

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズに登場する「エイリアン」デザインのガジェットポーチ。

お馴染みの3つ目がポイントです☆

ミゲル

ディズニー&ピクサー『リメンバー・ミー』の主人公「ミゲル」デザインのガジェットポーチ。

黒地にカラフルな刺繍で作品の世界観が表現されています!

ファスナー引き手のクリアチャームもおしゃれなアクセントに。

PGAのブランド「Premium Style」のディズニー「サガラ刺繍デジタルガジェットポーチ」は、Dtimes公式通販『Dtimes Store』などで販売中です☆

