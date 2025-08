業界初！日本で働きたい外国人向けに“月70万円売上保証”　 清掃フランチャイズ事業「ダイキチカバーオール」が新プラン発表

ダイキチは、YOLO JAPANのサービスを活用し、業界初となる外国人向けプランを新たに発表しました。

ダイキチ「外国人向けプラン」

ダイキチは、YOLO JAPANのサービスを活用し、業界初となる外国人向けプランを新たに発表。

〜深刻化する日本の労働力不足と外国人の就労課題〜

日本は深刻な労働力不足に直面しており、その規模は年々拡大しています。

2030年には645万人、さらに2035年には761万人もの人手が不足すると予測されています。

一方で、外国人労働者の数は増加の一途をたどっており、2023年には205万人に達し、2035年には377万人に増える見込みです。

外国人労働者にとっては一見「買い手市場」のようですが実情は異なります。

外国人労働者の平均月間賃金は24.2万円で、これは全体の平均賃金33万円と比較して26%も低い水準です。

特に、特定技能外国人では21.1万円、外国人技能実習生に至っては18.2万円と、さらに低い賃金で就労しているのが現状です。

◆ダイキチカバーオール、業界初の外国人向けの新プランを提供

こうした双方の課題を解決すべく、ダイキチは新たに「ドリームスタートプラン」と「ゼロスタートプラン」をスタートしました。

清掃スタッフの人手不足を解消すると同時に、外国人労働者にはFCオーナーという道を通じて、安定的に高収入が得られるキャリアを築く機会を提供します。

また本取り組みは、在留外国人のライフサポートを行う株式会社YOLO JAPANのサービス活用により実現しました。

YOLO JAPANは、243の国と地域出身の在留外国人32万人以上が登録する、日本最大級のメディア「ヨロワーク」を運営しています。

このプラットフォームを通じて、「企業の労働力不足」と「意欲ある外国人のキャリアアップ・収入向上」という双方の課題を解決するため、多様な採用ニーズを持つ企業とキャリア志向の在留外国人をつなぐサービスを提供しています。

ダイキチとYOLO JAPANは、多文化共生社会の実現を目指し、日本で働きたい外国人の方々への新たなキャリア支援を今後も共同で推進していきます。

※「業界初」は2025年7月時点、主要な清掃フランチャイズ企業の公開情報を同社にて独自調査した結果に基づく表現です。

◆プラン概要

― ドリームスタートプラン ―

初期費用 :250万円(税別)

売上最低保証金額:70万円(税別)

― ゼロスタートプラン ―

初期費用 :0円(加盟半年後に30万円(税別))

売上最低保証金額:70万円(税別)

「ドリームスタートプラン」の初期費用は250万円。

既存の通常プランよりも低く設定しています。

「ゼロスタートプラン」の初期費用は0円で、加盟から6ヶ月後に30万円を支払うシステム。

いずれも、自己資金の不足を理由にチャレンジできない現状を打開するための仕組みです。

どちらのプランも最低70万円の売上を保証しており、集客や営業活動はFC本部スタッフが代行するため、事業者は清掃業務に専念できます。

事業の成長に合わせて、還元率の高いプランへ変更することも可能です。

― 対象者 ―

・日本の永住権を持つ外国人の方

・普通自動車免許を所有している方

・日本語でのコミュニケーションが可能な方(審査あり)

