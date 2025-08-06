¡Ú»î¾è¡Û¿··¿¥à¡¼¥ô¡Ê2025¡Ë¤¬¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢²½¡ª Áö¤ê¤È°ÂÁ´À¤¬¿Ê²½¤·¤¿7ÂåÌÜ¤òÅ°Äì²òÀâ
¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥à¡¼¥ô¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¹¥º¥¡Ö¥ï¥´¥óR¡×¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥à¡¼¥ô¤¬2025Ç¯6·î5Æü¡¢¼Â¤Ë10Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë7ÂåÌÜ¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï10Ç¯¤Ë¤â¤ª¤è¤ó¤À¤½¤Î¿Ê²½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢»î¾è¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò´Þ¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
◾️º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ
¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¿¥à¡¼¥ô
135Ëü8500±ß¡Á¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨»î¾è¥°¥ì¡¼¥É¡§RS¡¢X
Á´¼Ö¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢ºÎÍÑ¡£¥«¥¹¥¿¥à»ÅÍÍ¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÂÐ±þ
7ÂåÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥à¡¼¥ô¤¬¡¢Æâ³°Áõ¤Î°ì¿·¤È¶¦¤ËºÇÂç¤Î¥¦¥ê¤È¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Á´¼Ö¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Ï¥Ò¥ó¥¸¥É¥¢¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥à¡¼¥ô¤Î»ÐËå¼Ö¼ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥à¡¼¥ô ¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡×¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¶¹¤¤Ãó¼Ö¾ì¤Ç¾è¤ê¹ß¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¡¢³«¸ýÉý¤Î¹¤µ¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤éÂç¹¥É¾¡£¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£¤Ç¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤òµá¤á¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òÍ×Ë¾¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿··¿¥à¡¼¥ô¤¬¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ì¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ºÇ¿·¤Î¡ÖDNGA¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤³¤ì¤¬¼ÖÂÎ¤Î·ÚÎÌ²½¤È¶¦¤Ë¹äÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤òÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ì¡¼¥É¹½À®¤Ï¼«Á³µÛµ¤(NA)¥¨¥ó¥¸¥ó¥â¥Ç¥ë¤ËÁõÈ÷¤ò°ã¤¨¤¿¡ÖL¡×¡ÖX¡×¡ÖG¡×¤Î3¼ïÎà¤È¡¢¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¥â¥Ç¥ë¡ÖRS¡×¤Î1¼ïÎà¤ÎÁ´4¥°¥ì¡¼¥É¹½À®¡£¤½¤ì¤¾¤ì¶îÆ°Êý¼°¤Ç2WD¤È4WD¤¬Áª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥à¡¼¥ô¤¬½éÂå¤«¤é¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥«¥¹¥¿¥à¡×¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë³°´Ñ¤äÁõÈ÷¤ò¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÊ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¡¢¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬2¥¿¥¤¥×ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ä¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤É¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤ë¡ÖDANDYSPORT STYLE¡×¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¥«¥Ã¥Ñ¡¼¿§¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¡ÖNOBLE CHIC STYLE¡×¤Ç¤¹¡£¥«¥¹¥¿¥à·Ï¤ò¹¥¤à¤Ê¤éÁ°¼Ö¤Î¡ÖDANDYSPORT STYLE¡×¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ã¼Àµ¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ÈA¥Ô¥é¡¼¤Î·¹¼Ð¤Ç¡ÈÌöÆ°´¶¡É¤¢¤ë¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ëºþ¿·
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢2WD¼Ö¤¬Á´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1655mm(4WD¼Ö¤Ï1670mm)¤Ç¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2460mm¡£Á´¥â¥Ç¥ë¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁ´¹â¤¬¼ã´³¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Æ±¤¸¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¤«¤Ê¤ê¶á¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Á°¼Ö¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ã¤¤¤ÏÌÀ¤é¤«¡£¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤¬´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥à¡¼¥ô¤Ï¥·¥ã¡¼¥×¤µ¤òÈ¼¤Ã¤¿¡ÈÃ¼Àµ¤Çô¥¡¹¤·¤¤¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥à¡¼¥ô¤È¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤¬¶¦¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À³¤ßÊ¬¤±¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤Îµ¿Ìä¤Ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ï¼ã¤¤½÷À¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿··¿¥à¡¼¥ô¤Ï»Ò°é¤Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¥â¥Î¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿Ãæ¹âÇ¯À¤Âå¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î°ã¤¤¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¿··¿¥à¡¼¥ô¤Ç¤Ï¾¯¤·A¥Ô¥é¡¼¤ò¿²¤«¤»¡¢¥ê¥¢¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¥¥å¥Ã¤È»ý¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌöÆ°´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ïº¸±¦¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ò¥°¥ê¥ë¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÃæ±ûÉô¤Ë¥Ü¥Ç¥£¤ÈÆ±¿§¥Ñ¥Í¥ë¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥ê¥¢¤Ï½Ä·¿¥³¥ó¥Ó¥é¥ó¥×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¥à¡¼¥ô¤é¤·¤µ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÏÁ´10¿§¡£¤µ¤é¤Ë¥ë¡¼¥ÕÉô¤Î¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼3¿§¤âÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ëÇ§À¤È¼Á´¶¤òÎ¾Î©¤·¤¿ÆâÁõ¡£¥°¥ì¡¼¥É¤´¤È¤Î¥«¥é¡¼¡õÁõÈ÷º¹¤Ë¤âÃíÌÜ
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÏÁàºî·Ï¤È»ëÇ§·Ï¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤È¾å²¼¤ËÊ¬¤±¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Æ±»þ¤Ë¹¤¤Á°Êý»ë³¦¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥È¤ÏÁ´¼Ö¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤ëG¤ÈRS¤Ë¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ò²Ã¤¨¤¿¥Í¥¤¥Ó¡¼¿§¤ò¡¢X¤ÈL¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥°¥ì¡¼¥¸¥å¿§¤òºÎÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤ëG¤ÈRS¤Ë¤Ï¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Î³ÆÉô¤Ë¥·¥ë¥Ð¡¼²Ã¾þ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤«¤é¤Ï½¾Íè¤Î¥«¥¹¥¿¥à·Ï¤ÎÌ¾»Ä¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¤Í¡£
±¿Å¾»Ù±ç¤â½¼¼Â¡£ÅÅÆ°¥¹¥é¥¤¥É¡¦ACC¡¦¥¹¥Þ¥¢¥·¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸¡¾Ú
ÃíÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏºÇ¾å°Ì¤ÎRS¤Ë¤Î¤ßÎ¾Â¦ÅÅÆ°¼°¤òºÎÍÑ¡£G¤ÈX¤Ïº¸Â¦¤Î¤ß¤òÅÅÆ°¼°¤È¤·¡¢±¦Â¦¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÁõÈ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÅÅÆ°¼°¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤¬ÊÄ¤¸¤ë¤Î¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¥É¥¢¥í¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥¿¥Ã¥Á&¥´¡¼¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¡×¤¬È÷¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Î¾Â¦ÅÅÆ°¼°ÁõÈ÷¼Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥à¥ª¡¼¥×¥óµ¡Ç½¡×¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Ï¼ÖÆâ¤ÎÍ½ÌóÀßÄê¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤¬³«¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¾ìÌÌ¤Ç½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ºÇÎ÷²Á¥°¥ì¡¼¥É¤ÎL¤Ë¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÅÅÆ°¼°¤ÎÀßÄê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¤â¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÅÍÍ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¥Éµ¡Ç½ÉÕ¤ÅÅÆ°¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤ÏRS¤ÈG¤Ç¡¢¤³¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤ÏLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤Î¥ª¡¼¥È¥ì¥Ù¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤ä¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ó¡¼¥à¡Ê¼«Æ°ÇÛ¸÷À©¸æ¡Ë¤âÁõÈ÷¡£LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤ÏÁ´¼Ö¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¡¢¹ß¼Ö¸å¡¢°ìÄê»þ´Ö¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤¬ÅÀÅô¤·Â³¤±¤ë¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×ÅÀÅô±äÄ¹µ¡Ç½¡×¤â¤³¤ì¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÁõÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à(ADAS)¤Ï¡¢½¾ÍèºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æ¥ì¥ª¥«¥á¥éÊý¼°¤Î¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥¢¥·¥¹¥È¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾×ÆÍ·ÙÊóµ¡Ç½¤ä¾×ÆÍ²óÈò»Ù±ç¥Ö¥ì¡¼¥µ¡Ç½¤Ï¡¢Ìë´Ö¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤äÆóÎØ¼Ö¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢Á´¼ÖÂ®ÂÐ±þ·¿¤Î¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤È¼ÖÀþ°Ý»ý»Ù±çµ¡Ç½¤òRS¤ËÉ¸½àÁõÈ÷(G¤Ë¤Î¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÄÉ²Ã²ÄÇ½)¡£¤µ¤é¤Ë¼«¼Ö¤Î¼Ð¤á¸åÊý¤Ë¤¤¤ë¼ÖÎ¾¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¥â¥Ë¥¿¡¼(BSM)¡×¤òÁ´¼Ö¤Ë¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÍÑ°Õ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ëÆ§¤ß´Ö°ã¤¨»þ¤ËµÞ²ÃÂ®¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡Ö¤Ä¤¯¤Ä¤¯ËÉ»ß¡×¤ÏL°Ê³°¤ÎÁ´¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÄÉ²ÃÁõÈ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»î¾è¡¡ÛRS¡Ê¥¿¡¼¥Ü¡Ë¤Ï¡È¥Ñ¥ï¡¼¤È²÷Å¬À¡É¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬½¨°ï
ºÇ½é¤Ë»î¾è¤·¤¿¤Î¤ÏRS¤Ç¤·¤¿¡£¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡ÖKF¡×·¿¤Î0.66¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó3µ¤Åû¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬È÷¤ï¤Ã¤ÆºÇÂç½ÐÎÏ64PS¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯100N¡¦m¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¡£ÆÃ¤ËRS¤Ë¤ÏÍ·À±»õ¼Öµ¡¹½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¥·¥Õ¥Èµ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¡ÖD-CVT¡×¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢¥¹¥í¥Ã¥È¥ëÆÃÀ¤Î²þÎÉ¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥¿¡¼¥Ü¥é¥°¤ò¤Û¤È¤ó¤É´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÁö¤ê½Ð¤·¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÂ®°è¤Ç¤â¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤ì¡¢Ãæ´ÖÂ®ÅÙ°è¤«¤é¤Î²ÃÂ®¤âÎÏ¶¯¤¯¡¢¹âÂ®Æ»Ï©ËÜÀþ¤Ø¤ÎÎ®Æþ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤«¤Ç¤â´¶¿´¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÅÔ»Ô¹âÂ®¤ÇÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ëÏ©ÌÌ¤Î·Ñ¤®ÌÜ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤È¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤¤¤Ê¤·Êý¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ë¾è¤ê¿´ÃÏ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Áà°ÂÀ¤â¹â¤¯¡¢¥¥Ä¥á¤Î¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÄÌ²á¤·¡¢Â²ó¤ê¤ÎÄÉ½¾À¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ê¤éÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú»î¾è¢¡ÛX¡ÊNA¡Ë¤Ï»Ô³¹ÃÏ¤ËºÇÅ¬¡£ÀÅ½ÍÀ¡¦¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ë¤â¹¥°õ¾Ý
¼¡¤Î»î¾è¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬ºÇÎÌÈÎ¥°¥ì¡¼¥É¤ÈÁÛÄê¤¹¤ëX¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¥Î¥ó¥¿¡¼¥Ü¤È¤Ê¤ë¡ÖKF¡×·¿¤Î0.66¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤âÁö¤ê½Ð¤·¤Ï¤È¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¿®¹æÂÔ¤Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤â¥¯¥ë¥Þ¤ÎÎ®¤ì¤ËÌµÍý¤Ê¤¯¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤·¤«¤âÏ©ÌÌ¤Î¹Ó¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÉÔ²÷¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÅÁ¤¨¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¹âÂ®°è¤Ç¤âÂå¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¥Û¥¤¡¼¥ë·Â¤¬Âç¤¤¤RS¤è¤ê¤â¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¹âÂ®°è¤ËÆþ¤ë¤È¥Î¥ó¥¿¡¼¥Ü¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤Î¥Ñ¥ï¡¼ÉÔÂ¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÀþ¤Ø¤ÎÎ®Æþ¤Ç¤â¤ä¤ä¶¯¤á¤Ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤â¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¼ÖÂ®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ä¤¤¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤àÂ¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¹âÂ®°è¤Ç¤Î¾å¤ê¸ûÇÛ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î·¹¸þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â60km/h¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ê¤é¥È¥ë¥¯´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ï¤ê¥Î¥ó¥¿¡¼¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Ï¥·¥Æ¥£¥æ¡¼¥¹¤Ç¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÁí³ç¡Û¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡ßÁö¤ê¤Î¿Ê²½¤ÇÃæ¹âÇ¯ÁØ¤Ë»É¤µ¤ë¡ª¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤ò¹Í»¡
¸åÉô¥É¥¢¤ò¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¶¦¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁà°ÂÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤³¤È¡£¤³¤ì¤¬10Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤¿7ÂåÌÜ¥à¡¼¥ô¤Î¿Ê²½ÅÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤¢¤ë¾å¤ËÁö¤ê¤âËþÂ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥È·Ï¥ï¥´¥ó¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤¹¤Ç¤ËÈ¯Çä1¤«·î¤Ç¼õÃíÂæ¿ô¤Ï3ËüÂæ¤ËÃ£¤¹¤ë¹¥Ä´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¡£¤Þ¤µ¤Ë7ÂåÂæÌÜ¥à¡¼¥ô¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬ÁÀ¤¦¡È¥â¥Î¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿Ãæ¹âÇ¯À¤Âå¡É¤Ë¶Á¤¯³Ê¹¥¤Î°ìÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
SPEC¡Ú¥à¡¼¥ô¡ÊX¡Ë¡Û¡üÁ´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¡§3395¡ß1475¡ß1655mm¡ü¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§860kg¡ü¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡§0.66¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾3 DOHC 12¥Ð¥ë¥Ö¡üºÇ¹â½ÐÎÏ¡§52PS¡¿6900rpm¡üºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§60NŽ¥m¡¿3600rpm¡üÇ³Èñ¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¡§22.6km/¥ê¥Ã¥¿¡¼
SPEC¡Ú¥à¡¼¥ô¡ÊRS¡Ë¡Û¡üÁ´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¡§3395¡ß1475¡ß1655mm¡ü¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§890kg¡ü¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡§0.66¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾3 DOHC 12¥Ð¥ë¥Ö ¥¿¡¼¥Ü¡üºÇ¹â½ÐÎÏ¡§64PS¡¿6400rpm¡üºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§100NŽ¥m¡¿3600rpm¡üÇ³Èñ¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¡§21.5km/¥ê¥Ã¥¿¡¼
¡Ú¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Ê²èÁü¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È±ÜÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë¡Û
»£±Æ¡¿µÜ±Û¹§À¯
The post ¡Ú»î¾è¡Û¿··¿¥à¡¼¥ô¡Ê2025¡Ë¤¬¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢²½¡ª Áö¤ê¤È°ÂÁ´À¤¬¿Ê²½¤·¤¿7ÂåÌÜ¤òÅ°Äì²òÀâ appeared first on GetNavi web ¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó.