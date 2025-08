累計販売数2,000万食を突破した大ヒットカップ麺「みそきん」が、初のリアル店舗として東京駅「東京ラーメンストリート」にオープン!

HIKAKINさんがたどり着いた渾身の味を、店舗ならではのこだわりで提供します。

東京駅「東京ラーメンストリート」HIKAKINプロデュース 味噌ラーメン「みそきん」

店舗名:味噌ラーメン「みそきん」

所在地:東京駅一番街 地下1階 東京ラーメンストリート内

座席数:26席

営業時間:11:00〜22:30(L.O. 22:00)※変更の場合あり

営業期間:2026年2月23日まで(予定)

予約:予約制を予定(詳細:https://misokin.jp/)

故郷・新潟での思い出を原点に、全国の味噌ラーメンを食べ歩きながら研究を重ね、HIKAKINさんがたどり着いた渾身の味を、店舗ならではのこだわりで提供します。

看板メニュー「味玉みそきん」

価格:1,380円(税込)

豚骨と鶏がらを別々に炊き出したWスープに、新潟白味噌をベースに複数の味噌をブレンドした特製ダレを合わせ、芳醇でまろやかな味わいに仕上げた味噌ラーメン。

注文ごとに生姜・ニンニク・すり胡麻を加えて鍋で熱を入れることで、フレッシュな香りと旨みが広がります。

炒めたシャキシャキもやし、ピリ辛特製ラー油、歯ごたえ抜群の特注太ちぢれ麺が織りなす、唯一無二の一杯です。

HIKAKINさん コメント

僕の下積み時代を支え続けてくれたのは、ラーメンでした。

人生が変わるその日も、ラーメンを食べていました。そんな僕が考えた元気の出る一杯です。

自分のラーメンを形にしたいという想いで、2023年5月に「みそきん」をカップ麺として発売。

累計2,000万食を超えるほど多くの方に愛され、本当に幸せでした。

そして今回、念願だったラーメン店を東京駅という華々しい地にオープンすることができました。

「食べた人に元気を届けたい」という想いを込め、スープ、麺、具材のすべてに一切妥協なく仕上げた一杯です。

ご来店、心よりお待ちしております。

実店舗ならではのこだわりの味わいが楽しめる!

HIKAKINプロデュース 味噌ラーメン「みそきん」の紹介でした。

