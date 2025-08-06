43ºÐ·§ÅÄÍË»Ò¤¬¥Ô¥ó¥¯¿åÃå¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª¡¡ÇòÀî°¦Íü¡õÊ¿°æ¤³¤È¤ÈÁ¯¤ä¤«£³¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥«¥ó¥³¥ì
¡ã¥«¥ó¥µ¥¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡2025A¡¿W¡ä¡þ6Æü¡þµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
·§ÅÄÍË»Ò¡Ê43¡ËÇòÀî°¦Íü¡Ê26¡ËÊ¿°æ¤³¤È¡Ê24¡Ë¤¬¹±Îã¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥¦¥§¡¼¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Þ¤ÇÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¹õ¤Î¥³¡¼¥È¤òÆ±»þ¤ËÃ¦¤®¼Î¤Æ¡¢·§ÅÄ¤Ï¥Ô¥ó¥¯¡¢ÇòÀî¤Ï²«¿§¡¢Ê¿°æ¤ÏÀÄ¤Î¡È²Ö²Ð¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤¿¡£
·§ÅÄ¤Ï¡ÖÍäÀî¤Î²Ö²Ð¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹õ¤¤¥³¡¼¥È¤ò¥Ñ¥Ã¤ÈÃ¦¤°¤È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿åÃå¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ö²Ð¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤¯¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤·¤è¤¦¤ÈÎý½¬¤·¤ÆËÜÈÖ¤ËÄ©¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÈ¿¾ÊÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥é¥¤¥Ö¤Ã¤Æ²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¥³¡¼¥È¤Ë°ú¤Ã¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ã¦¤°¤³¤È¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÅê¤²¤¿¥³¡¼¥È¤òÇò²Ï¤µ¤ó¤¬Êâ¤¯Á°¤ËÍî¤È¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Ø¥´¥á¥ó¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢º£ÅÙÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢°¦Íü¤Á¤ã¤ó¤Î¥³¡¼¥È¤¬»ä¤Î¿¿¤óÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¤ª¸ß¤¤¤Î¿ÊÏ©¤Ë¥³¡¼¥È¤òÅê¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤¿¡£
43ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤òÂ³¤±¡¢¥Ý¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¤ÇÃÃ¤¨¤¿ÆùÂÎ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë·§ÅÄ¤Ë¤Ï¡¢MC¤«¤é¡È¥«¥ó¥³¥ì¤Î½÷²¦¡É¤ÎÌ¾¾Î¤â¡£
·§ÅÄ¤ÏÌ¾¾Î¤Ë¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈµïºÂ¤êÂ³¤±¤è¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ËËè²óÍè¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹±Îã¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£º£¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¾®1¤Î»þ¤Ë·§ÅÄ¸«¤Æ¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ñ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀÄ½Õ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£Êâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÊâ¤¤¿¤¤¡×¤È´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£