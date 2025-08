プールで水着ショットを披露

モデルの押切もえ(45)がインスタグラムで水着姿を公開。フォロワーの反響を呼んでいる。

「Keep the fun going in August!8月も楽しもう」とコメントし、プールでのオフショットを公開。肩出しのフリル付きのスイムウェア姿で、美しいバックショットを披露した。

この投稿に「ナイス水着」「スタイルの良さが引き立ちますね」「ラジオで水着の話してからの良い投稿」「幸せな気持ちになりますね」などのコメントが寄せられている。

押切は2000年代前半に女性ファッション誌「CanCam」(小学館)の専属モデルで活動。同じく当時同誌の専属モデルだった蛯原友里(45)=宮崎県出身=と山田優(41)=沖縄県出身=とともに、看板モデルとして話題になった。