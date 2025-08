【モデルプレス=2025/08/06】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』(隔週水曜日23時〜)から誕生したガールズグループ「CHANCE GALs(チャンスガールズ)」が6日、京セラドーム大阪で開催されたファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN&WINTER」(以下、関コレ)に出演した。

「CHANCE GALs」は元アイドルやモデル、キャバクラキャストらがスタジオでの企画やロケを通じて一流の女性を目指す学園バラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』から誕生したガールズグループ。夢を諦めたくない女の子たちが集まり、夢を追いかけ続けるために活動。「世の中は平等じゃない。それでも、誰にだってチャンスはある。ということを信じて毎日努力し続けたい」をコンセプトとしている。またメンバーは固定ではなくプロジェクトごとに変更。卒業やメンバー脱退はなく、夢を追いかけ続ける限りは、同グループのメンバーであり続けられる。そんな「CHANCE GALs」の新メンバーオーディションが5月から6月にかけて行われ、年齢は制限なし、夢に向かって頑張っている女性であれば、プロ・アマ問わずという条件に応募が殺到。その中から勝ち抜いた9人が今回の「関コレ」にも出演し、リーダーの天海りこをはじめ、ゆうめろ、あすか、飛鳥、いちか、ななにー、まみとともにステージを盛り上げた。お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコ、モデルの今井アンジェリカ、「CHANCE GALs」はホワイトのミニスカートで揃えられた衣装で登場し、大勢で歌って踊れるような振り付けの「Go for it!!」を披露。2曲目はK-POPガールズグループ・OH MY GIRL(オーマイガール)の楽曲「Dolphin」をカバー。ミニ丈のノースリーブワンピースを着こなした“幻のキャバ嬢”きほ、上品なロングワンピースに身を包んだのまりぃも登場しボルテージは最高潮に。きほは今回がダンスステージ初挑戦とながらも、堂々のパフォーマンスを披露。さらに新メンバーもホワイトに統一された衣装で初お披露目され、息のあった大人数のパフォーマンスで観客を沸かせた。「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。29回目を迎える今回は「For U」をテーマに、大友花恋、原菜乃華ら俳優やモデル、しなこ、になにといったクリエイターが登場するほか、Kep1er、Billlie、OH MY GIRL、KiiiKiiiらアーティストがライブパフォーマンスを繰り広げる。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】