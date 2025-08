青森ラーメンの代名詞ともいえる煮干ラーメンで圧倒的な人気を誇る『中華そば ひらこ屋』が東京ラーメンストリートに常設店舗「津軽煮干 ひらこ屋」をオープン!

2022年に期間限定出店した際には約6.4万人が訪れるなど、東京でもその実力を証明しています。

東京ラーメンストリート「津軽煮干 ひらこ屋」

店舗名:津軽煮干 ひらこ屋

所在地:東京駅一番街 地下1階 東京ラーメンストリート内

座席数:30席

営業時間:10:30〜23:00(L.O 22:30)※変更の場合あり

青森ラーメンの代名詞ともいえる煮干ラーメンで圧倒的な人気を誇る『中華そば ひらこ屋』が、“伝統と進化の追求の一杯”をコンセプトに「津軽煮干 ひらこ屋」として東京ラーメンストリートに常設店舗をオープン。

地元青森だけでなく、2022年に期間限定出店した際には約6.4万人が訪れるなど、東京でもその実力を証明しています。

看板メニュー「こいくち煮干(コク照り完熟玉子入り)」

価格:1,130円(税込)

平子煮干を中心に4種類の煮干を「三段仕込」で炊き上げ、合計50kg以上の煮干を使用した濃厚スープ。

香りと旨味が幾重にも重なり合う奥深い味わいを実現しています。

もっちりとした食感の特製中太麺は、小麦本来の甘みが際立ち、スープとの相性も抜群!

国産豚モモ肉の部位ごとに調理法を変えたチャーシュー、煮干出汁で炊いた結びメンマ、自家製タレに2日間漬け込んだ完熟煮玉子など、細部までこだわり抜いた一杯です。

限定メニュー「辛煮干 TYPE-T」

価格:1,380円(税込) ※1日20杯限定

濃厚な煮干スープに「赤唐辛子一升漬け」「清水森なんばのペースト」「煮干麻辣ナッツ」「ナンバ味噌」の4種の辛味素材をブレンド。

辛さだけでなく、香りや旨味が際立ち、青森の伝統を受け継ぎながらも刺激的に進化させた東京駅限定の一杯です。

三上 玲 店主 コメント

前回、東京ラーメンストリートのご当地ラーメン枠で「せたが屋」前島社長のご縁で出店し、地元青森のひらこ屋の味を提供させていただいた結果、沢山のお客様にご支持いただき、改めて煮干の凄さを実感しました。

津軽煮干はまだ認知されていない方も多いと思いますが、煮干、焼き干しの文化や良さ、麺の雰囲気を堪能していただけたらと思っております。

是非この東京ラーメンストリートで津軽煮干の「癖になる」を体感していただきたいです。

青森の名店が常設に!

東京ラーメンストリート「津軽煮干 ひらこ屋」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 青森の名店が常設に!東京ラーメンストリート「津軽煮干 ひらこ屋」 appeared first on Dtimes.