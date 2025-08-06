¿Í¸ý¸º¾¯»õ»ß¤á¤«¤«¤é¤º¡Ä91Ëü¿Í¸º¾¯¤Ç1²¯2065Ëü¿Í¤Ë¡¡Â¾Êý¤Ç¿Ê¤à¡È°ì¶Ë½¸Ãæ¡É¡Ö³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×
16Ç¯Ï¢Â³¤Î¸º¾¯¤Ç¤¹¡£º£Ç¯1·î1Æü»þÅÀ¤Î¹ñÆâ¤Ë½»¤àÆüËÜ¿Í¤Ï1²¯2065Ëü¿Í¤¢¤Þ¤ê¤Ç¡¢µîÇ¯¤è¤ê¤ª¤è¤½91Ëü¿Í¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂç¤Î¸º¾¯Éý¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Åìµþ¤Ê¤É¤Ø¤Î¡È°ì¶Ë½¸Ãæ¡É¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ÊÃæ±û¶è¤Ï¡Ëº£Ç¯¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡Ê³¹¤¬¡ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÇÆüËÜ¿Í¤Î¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¡£¤³¤Î1Ç¯¤Ç¤ª¤è¤½8000¿ÍÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤¬¡ÖÀ²³¤¥Õ¥é¥Ã¥°¡×¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁª¼êÂ¼À×ÃÏ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ²³¤¥Õ¥é¥Ã¥°¡×¡£23Åï¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢Áí¸Í¿ô¤Ï5000¸Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈµðÂç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³¹¡É¤Ç¤¹¡£
¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤´Ä¶¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡È¤³¤ó¤Ê¸½¾Ý¡É¤â¡Ä
Ãæ±û¶è¤ÎÃ´Åö¼Ô
¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÁý²Ã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂ®¤¤¡£³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×
µîÇ¯4·î¤Ë³«¹»¤·¤¿¾®Ãæ³Ø¹»¤ÏÀ¸ÅÌ¿ô¤¬µÞÁý¡£º£¸å¡¢¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¿·¹»¼Ë¤ò·úÀßÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Ï¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤¬¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£¿Í¸ýÆ°ÂÖÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ñÆâ¤Ë½»¤àÆüËÜ¿Í¤Ï2009Ç¯¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë16Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸º¾¯¡£91Ëü¿Í¤Î¸º¾¯¤ÏÄ´ºº³«»Ï°ÊÍè¡¢ºÇÂç¤Ç¡¢¿Í¸ý¤Ï1²¯2065Ëü3227¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤Î¿ô¤ÏµîÇ¯¤è¤ê¤ª¤è¤½35Ëü¿ÍÁý²Ã¤·¡¢Ä´ºº³«»Ï°ÊÍè¡¢ºÇÂ¿¤Ë¡£
¿Í¸ý¸º¾¯¤È¡È°ì¶Ë½¸Ãæ¡É¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ä¹Ìî,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
³ùÁÒ,
»ûÅÄ²°,
°ÖÎîº×,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥Û¥Æ¥ë,
Áòº×,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê