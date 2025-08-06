¡Úµð¿Í¡Û»°ÄÍÎ°À¸¤¬Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº·â¤Á¡¡³°³Ñ£±£µ£²¥¥í¤òÆ¨¤µ¤ºÃæÁ°¤ØÀèÀ©ÂÇ¡Ä£²·³Àï
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡£Ä£å£Î£Á¡½µð¿Í¡Ê£¶Æü¡¦²£¿Ü²ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î»°ÄÍÎ°À¸³°Ìî¼ê¤¬¡¢ÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ë¡Ö£µÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Ç£³Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤·¤¿Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢½é²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢£±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é³°³Ñ¤Î£±£µ£²¥¥íÄ¾µå¤òÂª¤¨¤Æ±Ô¤¯ÃæÁ°¤Ø±¿¤ÖÅ¬»þÂÇ¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨£±·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢£¹ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ç£¶·î²¼½Ü¤Ë£²·³¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²·³¹çÎ®¸å¤Ï¡¢£³³ä£µÊ¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿ÂÇÎ¨¤¬£³³ä¤ò²¼²ó¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£²Ê¬£µÎÒ¤ÈÉüÄ´¡££±·³ºÆ¾º³Ê¤Ø¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£