“待望の”という枕詞がこれほどにしっくりくる作品もそうないのではないだろうか。L’Arc-en-CielのyukihiroによるソロプロジェクトACID ANDROIDが8月6日、ついに5作目のニューアルバム『fade into black cosmos』をリリースする。直訳すれば“黒い宇宙に消える”。前作『GARDEN』から実に7年ぶりの時を経て結実した今作は、前作と同様に作詞作曲はもちろんのこと、シーケンストラックメイキングに自身のヴォーカルディレクション、アレンジ、レコーディング、ミックスに至るまで制作にまつわるほぼすべての作業をyukihiro本人が一手に担った究極のDIY作品にして渾身の傑作だ。

音源において唯一の生楽器となるギターを今回手がけるのは、10年近くライヴのサポートメンバーを務めるKAZUYA(Lillies and Remains)。さらに初の試みとしてKENT(Lillies and Remains)をvocal melody arrangementに迎え、新たな境地を拓いた作品ともなっている。

収録された全8曲中4曲は2023年に先行して配信リリースされた楽曲の新ヴァージョンであり、加えて2006年にシングルリリースされたライヴでも定番の人気曲が「let’s dance #2」としてリアレンジ。しかも、すべて英語詞として書き下ろされており、今作が初お目見えとなる新曲3曲と並んで、新鮮な聴後感をもたらしてくれること間違いなしだろう。

文字通り全身全霊を注いだ今作について、yukihiroにたっぷりと訊いたロングインタビューをお届けしたい。

■途中からインダストリアルを意識するようになった

■でも、それがこのアルバムのすべてではない

──ご自身としてもようやく完成したというお気持ちなのでしょうか。

yukihiro:そうですね。アルバムを作ろうと思ってからは、ある程度時間もかかったので。

──作ろうと思ったのはいつ頃なんでしょう。『GARDEN』(2017年11月配信)のすぐあとくらい?

yukihiro:はい。当時はアルバムというよりは曲を作ろうと思い作業に取りかかりました。その後、2023年に4曲連続で配信リリースをした段階ではアルバムも見据えていたんですけど、次の作業に入るまでに少し時間が経ってしまって。

──2023年の時点でアルバムの全体的な形も見えていたわけですか。

yukihiro:今回入っている新曲もある程度はできていました。もう1曲候補曲はあったんですが、時間と体力が保たなかったです。

──「時間は気にしない」と言っても、それなりにデッドラインは意識されていたんですね。

yukihiro:ライヴもあるし、リリース日から逆算して、最後の制作期間内までに完成したものでアルバムと言わせてもらおうという感じでした。

──「アルバムというものが好き」だと、yukihiroさんが以前おっしゃっていた記憶があります。

yukihiro:そうでしたっけ? たしかにアルバムっていうのは、その時点での、そのアーティストの集大成みたいなものだとは思いますし、僕自身、それを聴くのは好きですね。

──では『fade into black cosmos』もこの7年間のACID ANDROIDの集大成になりますか。

yukihiro:今この時点での、という意味ではそう言っていいんじゃないかなと思います。

──先ほど「『GARDEN』リリースのすぐあとから曲を作り始めた」とおっしゃいましたが、それは曲が作りたくなったということでしょうか。

yukihiro:はい。ライヴをやりたいから、そのためには新曲があったほうがいいと思います。ACID ANDROIDに関してはライヴで使うトラックも自分で触れるので、活動があるたびに新たなアウトプットはしていますけど、新曲というのはそれとは違うものだなと感じます。

──やはり違うんですね。

yukihiro:既存の曲に手を加えるのと、何もないところから作る作業は違いますね。

──それにしても、ここまでの作品に仕上げるのは大変だったでしょうね。完成した作品をどう受け止めていらっしゃいますか。

yukihiro:今は“ここはこうすればよかったかな”って思ってるところですね。

──いつものルーティーンですね。気づいたら同じ作品のブラッシュアップ版ができていそう。

yukihiro:まさに、そんな気分です(笑)。

──性(さが)というか業(ごう)というか、実にyukihiroさんらしいです。

yukihiro:ACID ANDROIDの場合は、僕がほとんど全部自分でやってるので、どうしてもそうなってしまう部分はあります。

──他人に委ねていないからこそ、追求しようと思えばどこまでも追求できてしまう?

yukihiro:“こうしておけばよかったのかな”みたいなことはどうしても出てくるんですよ。とはいえ、やっぱり作品を出したい気持ちはあるので、追求し続けるのは一旦やめて、このタイミングには出そうと決めたっていう感じです。たぶん、このあともブラッシュアップ作業はすると思います。

──前作の『GARDEN』はかなりニューウェーヴ寄りの、しかもダークな方向に振り切った作品でしたが、今回はまたずいぶんとベクトルの異なる音像になっている印象を受けました。アルバムの全体像として思い描いていたものなどはあるのでしょうか。

yukihiro:曲を作り始めたときはそんなになくて、単純にアイデアを形にしていこうということだけでした。もちろん“こういう曲を作ろう”と思って作り始めてはいるんですけど、それが全体のコンセプトだったかと言われるとそうではなくて。ただ、途中からはインダストリアルを少し意識するようになっていきましたね。

──それは原点回帰みたいな感覚ですか。

yukihiro:そういうものではないと思います。別にインダストリアルがこのアルバムのすべてではないですし、ワードとして意識するようになったくらいですね。

──でも、かなり重要なキーワードですよね。ところで、今作には2023年の配信シングル4曲と2006年リリースのシングル曲「let’s dance」がそれぞれ“#2”として収録されていますが、それぞれリアレンジされているんですか。

yukihiro:全部の音を録り直したのは「let’s dance #2」だけですね。他の4曲に関してはギターは録り直していますけど、オケはほぼ元の音源を使っています。ただ今回は、今まで日本語詞だった曲も全部英語詞にしたので、歌も録り直しをしています。

──まさか「let’s dance」のニューヴァージョンを2025年のタイミングで聴けるとは思っていませんでした。以前からリアレンジすることを考えていらしたんですか。

yukihiro:今回のアルバムを全曲英語詞にしようと考え始めた時に、「let’s dance」も英詞にしてみようかなと思ったのがきっかけですね。今後もライヴでやっていく曲だろうし。だったら曲の雰囲気もアルバムに揃えようと思ってリアレンジしたんです。当時、生演奏だったものを打ち込みで作ってみたいという気持ちはあったので。

──なるほど。

yukihiro:「let’s dance」を作った頃は生演奏とシーケンスをどう融合するかを考えていました。1stアルバム『acid android』と次のミニアルバム『faults』は全部打ち込みで作ったんですけど、ライヴをやるようになって、バンドサウンドとしてどう成立させるかを追求し始めました。それを作品として形に残そうと思ったのが「let’s dance」と2ndアルバム『purification』でした。

──実際に「let’s dance #2」を打ち込みで作ってみていかがでした?

yukihiro:こうなるんだろうなっていう想像ができたからこそやろうと思ったところもあるので、個人的にはそんなに違和感はなかったですね。

──それでも雰囲気はずいぶん変わっていませんか。

yukihiro:そうなのかな……? でも今回の音源で使っている音はほぼ、今ライヴで使用しているオケに入っているものなんですよ。シンセや冒頭のギターフレーズを新たに足していたり、ギターソロも変わったりしていますけど、流れでこうなったという感じです。

──音源からギャングコーラスがなくなったこととか、かなり象徴的だなと思ったんですけどね。オリジナルに顕著だった攻撃性が抑えられたぶん、しっかり聴かせるサウンドに進化したという印象もあって。

yukihiro:ライヴではかなり前からカットしてやっているので、自分の印象はそんなに変わってないですね。

■歌詞を書くときは画を思い浮かべることが多い

■言葉から浮かぶ風景みたいなものもある

──ちなみに、なぜ今回のアルバムは英語詞にしようと思われたのでしょうか。

yukihiro:なんとなく“英語かな?”って思ったんです。

──英語へのトランスレートはどのように?

yukihiro:翻訳ソフトとAIを活用しつつ自分で作りました。AIは初めて使いましたけど。

──おお!

yukihiro:上手く使えていたかどうかはわからないですけど、日本語を入れて出てきた英語をもとに“これならメロディにハマりそうな言葉数だな”とか“そういう英語が出てくるなら、こっちの日本語だとどうかな」”とか、細かいニュアンスも自分なりにいろいろ調整しながら書き上げていった感じです。

──「pale fire #2」「idea #2」「demonstration #2」は歌メロもオリジナルとは違うものになっていますよね。それは英語詞になったからですか。

yukihiro: KENTくんに手伝ってもらったからですね。

──それについても伺いたかったんです。今作では8曲中6曲にKENTさんがvocal melody arrangementとして参加されていますよね。その理由を教えてください。

yukihiro:先に配信していてメロディを変えた3曲に関しては、配信リリースするために少し急いで付けたメロディだったということもあって、もうちょっと曲に合ったものにならないかなと思っていたんです。なのでアルバムでは新しいメロディをつけたかったんですけど、自分でやっているとどうしても最初のイメージから離れられなくて、KENTくんに声をかけました。

──どうでしたか、KENTさんが作ってくださったメロディは。

yukihiro:KENTくんっぽいなと思いました。デモでは本人が歌ってくれているし。そこからちょっと整理させてもらいました。

──逆に「let’s dance #2」と「dealing with the devil #2」に関してはご自身がつけた歌メロに納得されていたということでしょうか。

yukihiro:「let’s dance」は、今あえて歌メロを変える必要はないかなと思ったし、「dealing with the devil」はある程度完成しているメロディだと思えていたので、そこは手をつけずにおきました。

──歌録りは1曲につきどれぐらいテイク数を重ねるものなんでしょう。

yukihiro:曲によりけりですけど、1曲に対して1日って感じでした。録ったものを後日聴いて、大丈夫そうだったらそのテイクを使うけど、気に入らなかったらまた録り直して、みたいな感じです。歌詞がイマイチだなと思って書き直して、録り直した曲もありました。

──そうそう、歌詞がまたいいですよね。英語詞になったからなのか、今回はよりSF的な要素を強く感じました。

yukihiro:英語詞だからかはわからないけど、自分がモチーフにするものはそういうところもあるので、自然とそういう歌詞になりますね。

──個人的には「veil of night」の、映画『ブレードランナー』を彷彿とさせるような世界観が特に好きで。

yukihiro:そう言われるなら、否定はしないです。

──でも「wrong regularity」の歌詞は一番心情的といいますか、ご自身の想いに近いものが滲み出てるように感じたんですよ。変わらず世界は美しいけれど、それがとても息苦しい、みたいな……変わらないことへの失望感のようなものを感じて。ただ、yukihiroさんは「あまり自分の感情を歌詞に反映させることはしない」とも常々おっしゃっているじゃないですか。

yukihiro:歌詞を書くときは画を思い浮かべることが多いですね。

──風景もきっとあるのでしょうが、そのなかでもより情緒を伴った言葉のように感じられたというか。

yukihiro:ああ、なるほど。でも、元になっているのはたぶん風景だと思います。いろいろ言葉にしていくなかで、こういう登場人物が出てきた、みたいな感じだったんじゃないかな。

──歌詞を書いているときに思い浮かべる風景というのは、やはりこれまでご覧になってきた映画などの映像作品に由来するものが多いんですか。

yukihiro:あと、言葉ですかね。

──言葉?

yukihiro:言葉から浮かぶ風景みたいなものってあるじゃないですか。

──なんとなくわかる気はします。yukihiroさんの書かれる歌詞には独特の美しさがありますけど、今回は特にそれが極まっていると思ったんですよ。この曲の“each and everything is in silence (あらゆるものが静寂の中にある)”、“each and everything is wrong (あらゆるものが間違っている)”……なんて詩的なのだろうかと。

yukihiro:(笑)。

──yukihiroさんの感情そのものではないとしても、なんとなく心の内側を垣間見ることができた気持ちにもなったりして。

yukihiro:歌詞ですけどね。

──「level 9」の歌詞はまさにSFですよね。

yukihiro:これがさっき言った、歌詞を書き直した曲なんです。最初もSFではあったんですけど、歌ってみたらちょっと世界観が違うなと思って。

■今年は全部やろうと思っていたんですよ

■ここまでいろんなことをやるのは初めてかも

──確認ですが、今回もドラムはすべて打ち込みですか。

yukihiro:音源ではそうですね。TR-808とTR-909(ローランド製ドラムマシン / 1980年代前半に製造)という機材を使ってこういう音楽を作るというのが、最近の自分にとってACID ANDROIDでやりたいことなので。

──その2機は、それこそACID ANDROIDの創世からずっとサウンドの根幹にあり続けていますよね。

yukihiro:この2機を使って作られた音楽が好きなんです。そこに自分の好きなものを乗せていきたい、形にしたいと思って作っていますね。

──ご自身でドラムを叩きたいとは思わないですか。

yukihiro:もしかしたら、そのうち叩くかもしれないですけど、今は808と909で作りたいですね。

──そうまで思わせる魅力ってなんなのでしょう。あれもできるし、これもできる、みたいな?

yukihiro:そんなに便利なものではないですよ。ただ、僕はあの音が好きなので、それを使って自分の音楽を形にしたいという気持ちがありますね。そういう意味でまだ可能性を感じているというか……まだ完成させられてないという感覚のほうが近いかもしれないですけど。

──そして唯一の生楽器であるギターは今回、ライヴメンバーでもあるKAZUYAさんが担当されていますね。yukihiroさんが思う、ギタリストKAZUYAさんの魅力は?

yukihiro:佇まいかな。それはKAZUYAくんだけじゃなく、これまで弾いてくれていたKENTくんにも、小林(祐介/The Novembers)くんにも言えることですけど。KAZUYAくんは僕が作ったフレーズや音色をすごくタイトに弾いてくれますね。

──アルバムタイトルについても聞かせてください。『fade into black cosmos』には何か由来があるのでしょうか。

yukihiro:最初は『black』が頭に付くタイトルにしたいと思っていたんです。それで“black”に続く言葉を探していたら“cosmos”が出てきて。『black cosmos』でもよかったんですけど、いろいろ考えて、このタイトルになりました。

──なぜ“black”だったんでしょう。

yukihiro:言葉自体を使いたかったというよりは、モノクロ的なイメージがアルバムにあったからですね。

──非常に細かいことなのですが、前回の『GARDEN』が大文字で、今回はまた小文字に戻っているのには何か理由が?

yukihiro:特にないです。ワンワードじゃなかったからかな。

──あと、気になっているのはジャケットなのですが、この人物はyukihiroさんですよね。

yukihiro:そうです、今回は自分が出ようと思っていたので。

──めちゃくちゃ画期的! 心境の変化でもあったのですか。

yukihiro:今回はそういうイメージだったんですよね。今までになかったし、いいタイミングかなって。

──なんといっても7年ぶりのアルバムですし、すごくいいと思います。ただ、気の早い話ですけど、次回作はいつ聴けるのかな?とちょっと頭をよぎったりもしていまして。

yukihiro:もう7年はかけられないよね。

──できれば2〜3年でお願いしたいです。

yukihiro:それは……ちょっと無理かもしれない(笑)。

──なら大丈夫です! これだけ深掘りし甲斐のある作品を作ってくださったので、じっくり聴き込みながら気長にお待ちしております。さて、今作を携えて8月には東京2days公演、さらに12月には東名阪ツアーも開催されますが、どんなライヴになりそうでしょうか。

yukihiro:このアルバムの曲が中心になると思います。今までの曲もアレンジは変わっていますし、ライヴで使うシーケンスのトラックも新たに作った曲も多いので、今までの印象とは違うものになると思います。今は(※7月中旬現在)なんとなくセットリストを組んでいて、アルバムの曲以外にもちょっとずつ手を加え始めた感じです。

──それにしても2025年は、1月にL’Arc-en-Ciel、3月と9月にPetit Brabancon、10月にはgeek sleep sheepのライヴもあって、yukihiroワークスをコンプリートできるという夢のような1年ですね。

yukihiro:今年は全部やろうと思っていたんですよ。年明けにL’Arc-en-Cielのライヴがあったので、これは全部やれそうだな、じゃあやろうって。

──yukihiroさんとしても前代未聞の試みなのでは。

yukihiro:そうですね、ここまでいろんなことをやるのは初めてかも。でも限定的に一つだけやってることのほうが最近は少ないので。動かせるものならば、僕としてはできるだけやっていこうかなっていう気持ちですね。

──実はアクティヴですよね、yukihiroさん。

yukihiro:外出は必要最小限って感じですけど(笑)。

──やれるうちにやっておきたいとか、そういう気持ちもありますか。

yukihiro:どうなんだろう? 考えなくもないけど、だからやってるっていうわけでもないというか、そういうのは常に頭にあるような気もするんですよ。10年前だって同じようなことは思っていたし、今からも変わらない気がしますね。

取材・文◎本間夕子

