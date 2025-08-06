町田vs京都 スタメン発表
[8.6 天皇杯4回戦](Gスタ)
※18:30開始
主審:上田益也
副審:渡辺康太、平間亮
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 4 菊池流帆
DF 19 中山雄太
DF 50 岡村大八
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 16 前寛之
MF 26 林幸多郎
FW 9 藤尾翔太
FW 10 ナ・サンホ
控え
GK 13 守田達弥
DF 5 ドレシェヴィッチ
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 22 沼田駿也
FW 7 相馬勇紀
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 5 アピアタウィア久
DF 50 鈴木義宜
MF 10 福岡慎平
MF 25 レオ・ゴメス
MF 44 佐藤響
MF 48 中野瑠馬
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 22 須貝英大
DF 3 麻田将吾
DF 4 パトリック・ウィリアム
MF 16 武田将平
MF 27 山田楓喜
MF 39 平戸太貴
FW 31 平賀大空
FW 93 長沢駿
監督
チョウ・キジェ
※18:30開始
主審:上田益也
副審:渡辺康太、平間亮
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 4 菊池流帆
DF 19 中山雄太
DF 50 岡村大八
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 16 前寛之
MF 26 林幸多郎
FW 9 藤尾翔太
FW 10 ナ・サンホ
控え
GK 13 守田達弥
DF 5 ドレシェヴィッチ
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 22 沼田駿也
FW 7 相馬勇紀
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 5 アピアタウィア久
DF 50 鈴木義宜
MF 10 福岡慎平
MF 25 レオ・ゴメス
MF 44 佐藤響
MF 48 中野瑠馬
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 22 須貝英大
DF 3 麻田将吾
DF 4 パトリック・ウィリアム
MF 16 武田将平
MF 27 山田楓喜
MF 39 平戸太貴
FW 31 平賀大空
FW 93 長沢駿
監督
チョウ・キジェ