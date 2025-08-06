[8.6 天皇杯4回戦](Gスタ)

※18:30開始

主審:上田益也

副審:渡辺康太、平間亮

<出場メンバー>

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 4 菊池流帆

DF 19 中山雄太

DF 50 岡村大八

MF 6 望月ヘンリー海輝

MF 8 仙頭啓矢

MF 16 前寛之

MF 26 林幸多郎

FW 9 藤尾翔太

FW 10 ナ・サンホ

控え

GK 13 守田達弥

DF 5 ドレシェヴィッチ

MF 11 増山朝陽

MF 18 下田北斗

MF 23 白崎凌兵

FW 15 ミッチェル・デューク

FW 22 沼田駿也

FW 7 相馬勇紀

FW 90 オ・セフン

監督

黒田剛

[京都サンガF.C.]

先発

GK 26 太田岳志

DF 2 福田心之助

DF 5 アピアタウィア久

DF 50 鈴木義宜

MF 10 福岡慎平

MF 25 レオ・ゴメス

MF 44 佐藤響

MF 48 中野瑠馬

FW 9 ラファエル・エリアス

FW 11 マルコ・トゥーリオ

FW 14 原大智

控え

GK 21 圍謙太朗

DF 22 須貝英大

DF 3 麻田将吾

DF 4 パトリック・ウィリアム

MF 16 武田将平

MF 27 山田楓喜

MF 39 平戸太貴

FW 31 平賀大空

FW 93 長沢駿

監督

チョウ・キジェ