国内外で活動を続ける・明日の叙景が、冬をテーマにした最新アルバム『Think of You』を8月6日にリリースした。夏をテーマにJ-POPとブラックメタルをクロスオーバーさせた名盤2nd『アイランド』リリース以降、精力的に国内外でのライブ活動を続けてきた明日の叙景。最新アルバム『Think of You』に収録されている楽曲は、8cmCDとしての配布やMV公開が話題となった「コバルトの降る街で」を始め、ライブを意識したポップでメロディアスなサウンドと写実的な歌詞が特徴となっている。

イラストレータには新進気鋭の作家、Redregenmann氏を起用し、作品の叙情性を引き立てるジャケットが完成。ミキシングエンジニアには前作に引き続き、Lewis Johns氏と克哉(SLOTHREAT / Misanthropist)氏を起用し、マスタリングエンジニアにはGrant Berry (FADER MASTERING)氏を起用。極上の音響はバンドの緻密な世界観を表現し切っている。また、アルバムからの2ndミュージックビデオ「ツェッペリン」も公開となった。<リリース情報>明日の叙景「Think of You」※初回プレス限定メンバーによるオーディオコメンタリーQRカード付CD発売日:2025年8月6日CD販売価格:3,000円(税込)品番:NGBL-007レーベル名:Naghibloom発売・販売元:Vinyl Junkie Recordings配信: https://ultravybe.lnk.to/NGBL-007 <ライブ情報>Think of You Tour 20252025年7月6日(日) -DAWN- at 東京渋谷CYCLONE SOLD OUTワンマン公演 発売中2025年10月19日(日)名古屋鶴舞DAYTRIP2025年10月26日(日)大阪心斎橋CONPASS2025年11月1日(土) -FINAL- 東京渋谷WWWXOPEN 16:30 / START 17:30TICKETS : 4,800円 (税込/All Standing/別途1ドリンク代必要 )<問>クリエイティブマン 03-3499-6669チケット 一般 :発売中主催: VINYL JUNKIE RECORDINGS協力:クリエイティブマンプロダクションhttps://www.creativeman.co.jp/event/asunojokei-tyt25/