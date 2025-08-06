ÌÀÆü¤Î½ö·Ê¡¢Åß¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿3Ç¯¤Ö¤ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤ê¡Ö¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡×MV¸ø³«
¹ñÆâ³°¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡¦ÌÀÆü¤Î½ö·Ê¤¬¡¢Åß¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThink of You¡Ù¤ò8·î6Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
²Æ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËJ-POP¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥¿¥ë¤ò¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤µ¤»¤¿Ì¾È×2nd¡Ø¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹°Ê¹ß¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÌÀÆü¤Î½ö·Ê¡£ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThink of You¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ï¡¢8cmCD¤È¤·¤Æ¤ÎÇÛÉÛ¤äMV¸ø³«¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥³¥Ð¥ë¥È¤Î¹ß¤ë³¹¤Ç¡×¤ò»Ï¤á¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¼Ì¼ÂÅª¤Ê²Î»ì¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¤Ë¤Ï¿·¿Êµ¤±Ô¤Îºî²È¡¢Redregenmann»á¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢ºîÉÊ¤Î½ö¾ðÀ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬´°À®¡£¥ß¥¥·¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤ÏÁ°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Lewis Johns»á¤È¹îºÈ¡ÊSLOTHREAT / Misanthropist¡Ë»á¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤ÏGrant Berry ¡ÊFADER MASTERING¡Ë»á¤òµ¯ÍÑ¡£¶Ë¾å¤Î²»¶Á¤Ï¥Ð¥ó¥É¤ÎåÌÌ©¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤Î2nd¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ö¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡×¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
ÌÀÆü¤Î½ö·Ê
¡ÖThink of You¡×
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼QR¥«¡¼¥ÉÉÕ
CDÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î6Æü
CDÈÎÇä²Á³Ê¡§3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§NGBL-007
¥ì¡¼¥Ù¥ëÌ¾¡§Naghibloom
È¯Çä¡¦ÈÎÇä¸µ¡§Vinyl Junkie Recordings
ÇÛ¿®¡§https://ultravybe.lnk.to/NGBL-007
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
Think of You Tour 2025
2025Ç¯7·î6Æü¡ÊÆü¡Ë -DAWN- at Åìµþ½ÂÃ«CYCLONE SOLD OUT
¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é È¯ÇäÃæ
2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡ËÌ¾¸Å²°ÄáÉñDAYTRIP
2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¿´ºØ¶¶CONPASS
2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë -FINAL- Åìµþ½ÂÃ«WWWX
OPEN 16:30 / START 17:30
TICKETS : 4,800±ß ¡ÊÀÇ¹þ/All Standing/ÊÌÅÓ1¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÉ¬Í× ¡Ë
<Ìä>¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó 03-3499-6669
¥Á¥±¥Ã¥È °ìÈÌ ¡§È¯ÇäÃæ
¼çºÅ¡§ VINYL JUNKIE RECORDINGS
¶¨ÎÏ¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
https://www.creativeman.co.jp/event/asunojokei-tyt25/
²Æ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËJ-POP¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥¿¥ë¤ò¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤µ¤»¤¿Ì¾È×2nd¡Ø¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹°Ê¹ß¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÌÀÆü¤Î½ö·Ê¡£ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThink of You¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ï¡¢8cmCD¤È¤·¤Æ¤ÎÇÛÉÛ¤äMV¸ø³«¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥³¥Ð¥ë¥È¤Î¹ß¤ë³¹¤Ç¡×¤ò»Ï¤á¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¼Ì¼ÂÅª¤Ê²Î»ì¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤Î2nd¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ö¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡×¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
ÌÀÆü¤Î½ö·Ê
¡ÖThink of You¡×
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼QR¥«¡¼¥ÉÉÕ
CDÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î6Æü
CDÈÎÇä²Á³Ê¡§3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§NGBL-007
¥ì¡¼¥Ù¥ëÌ¾¡§Naghibloom
È¯Çä¡¦ÈÎÇä¸µ¡§Vinyl Junkie Recordings
ÇÛ¿®¡§https://ultravybe.lnk.to/NGBL-007
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
Think of You Tour 2025
2025Ç¯7·î6Æü¡ÊÆü¡Ë -DAWN- at Åìµþ½ÂÃ«CYCLONE SOLD OUT
¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é È¯ÇäÃæ
2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡ËÌ¾¸Å²°ÄáÉñDAYTRIP
2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¿´ºØ¶¶CONPASS
2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë -FINAL- Åìµþ½ÂÃ«WWWX
OPEN 16:30 / START 17:30
TICKETS : 4,800±ß ¡ÊÀÇ¹þ/All Standing/ÊÌÅÓ1¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÉ¬Í× ¡Ë
<Ìä>¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó 03-3499-6669
¥Á¥±¥Ã¥È °ìÈÌ ¡§È¯ÇäÃæ
¼çºÅ¡§ VINYL JUNKIE RECORDINGS
¶¨ÎÏ¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
https://www.creativeman.co.jp/event/asunojokei-tyt25/