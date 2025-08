アイナ・ジ・エンド、実妹とともに『THE FIRST TAKE』再登場

アイナ・ジ・エンドが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に約2年ぶりに出演することが決定した。公開はきょう6日午後10時で、パフォーマンス曲はテレビアニメ『ダンダダン』第2期のオープニングテーマ「革命道中 - On The Way」となる。「革命道中 - On The Way」は、葛藤や決意を描いた歌詞と、遊び心ある躍動的なサウンドが特徴の楽曲。SNSでは関連動画の総再生回数が1億回を超え、注目を集めている。今回は、アイナの実妹がダンサーとして参加し、バンドメンバーとともにライブさながらの一発撮りパフォーマンスを披露する。

アイナ・ジ・エンドは2023年にBiSHを解散後、本格的にソロ活動を開始。昨年は日本武道館公演『ENDROLL』を即日完売で成功させ、台北での初の海外ワンマンも実施。今年7月には「革命道中」をリリースし、10月からは全国9都市を巡るワンマンツアーの開催を控えている。■アイナ・ジ・エンド コメント「1人で戦うよりも大切な人を守るって思った方が強くなれる」そんな歌を書いたんですけど、本当に今日にぴったりだなって歌いながら思いました。今まで1人で『THE FIRST TAKE』をやったときはすごく緊張して震えていたんですけど、今日は大切な人と演奏できたので、すごく強くなれた気がしました。朝の学校行くときとか、仕事行くときとか、しんどいときに聴いてほしいです。そしたらあなたの一日に革命が起きるでしょう。