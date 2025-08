2026年の全米デビューに向け、日本最高峰の才能を発掘するHYBE×Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』(読み:ワールドスカウト ザファイナルピース)が、2026年春よりABEMAで独占無料放送されることが6日、発表された。『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE Americaが手がける、スカウトプロジェクト。同プロジェクトでは、2026年の全米デビューを見据え、HYBEのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施する。HYBE Americaからデビューする“たった1人”の日本人アーティストを発掘する。日本最高峰の才能と世界最高レベルの制作陣が交錯する『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』。たったひとりの“主役”が誕生するまでの物語を送る。