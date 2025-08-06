ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢¡È¹¶¤á¤Î¥Ô¥ó¥¯¡ÉÃå¤³¤Ê¤·¾®Çþ¿§¤Î¥Ø¥ë¥·¡¼È©¸«¤»¤Ä¤±¡¡¡ÖTGC ¤·¤º¤ª¤«¡×¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃÓÅÄÈþÍ¥¤¬5Æü¡¢¡ØSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ùµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¡£¾®Çþ¿§¤Ë¾Æ¤±¤¿¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÊÈ©¤òÌ¥¤»¤ë¡È¹¶¤á¤Î¥Ô¥ó¥¯¡É°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¹¶¤á¤Æ¤ë¡ª¡×¥ß¥Ë¾æ°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤¹ÃÓÅÄÈþÍ¥
¡¡ÃÓÅÄ¤ÏÀÅ²¬¸©À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢º£²ó¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£TGC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¾¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¥ì¥Ù¥ë¡¦¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ä¥À¥ó¥¹¤È¤«¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó°Ê³°¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÀÅ²¬¤ÇÍèÇ¯2026Ç¯1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÅ²¬¤òË¬¤ì¤ëÅÙ¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ°²ó¤ÎTGC¤·¤º¤ª¤«¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Î°áÁõ¤òÂ¾¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä°Ê³°¤ÎÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Î¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÈÊâ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Î°áÁõ¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥°¥Ã¥º¤âº£¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿È¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤âTGC¤ÎÃÏÊý³«ºÅ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÅ²¬¤ª¤Ç¤ó¤È¤«¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¡¢ ÀÅ²¬¸©¤Î¤¤¤Á¤´¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¤¤Á¤´¤È°ì½ï¤Ë»ä¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Þ¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖTGC¤·¤º¤ª¤«¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡ÈShining New Chapter¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¿·¤¿¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖºÇ¶áTikTok¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÃÙ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤¹¤´¤¯¿§¡¹¤Ê¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖËÜ³ÊÅª¤ËÊÔ½¸¤Ç¤¤¿¤é³Ú¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÎý½¬¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¿§¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤â¼«Ê¬¤Ç½Ð¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¤â¤Ã¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¤ÎTGC½é¤á¤È¤Ê¤ë¡ØSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2026¡Ù¡£¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡ÈShining New Chapter¡É¤È¤·¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡ØTGC ËÌ¶å½£ 2025¡Ù¤ËÂ³¤¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼utu»á¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡£¥×¥é¥Á¥Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¡¢2019Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤è¤ê»Ù±ç¤òÂ³¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥ó¥½¥ó²½¾ÑÉÊ¡£ÀÅ²¬¸©¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Ê¤ªµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëEXILE TETSUYA¤«¤é¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃå¡£¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÌó3Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ò²ó¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÀÅ²¬¤Ç¤â²¿²ó¤â³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢TGC¤·¤º¤ª¤«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇLDH JAPAN¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÃÏ¸µ¤Î¹â¹»À¸¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ1¤Ä¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÍ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥ó¥¹¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥·¥ç¡¼¤ò½ÙÉÜ¾ë²Æº×¤ê¤Ç¥³¥é¥Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¹¶¤á¤Æ¤ë¡ª¡×¥ß¥Ë¾æ°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤¹ÃÓÅÄÈþÍ¥
¡¡ÃÓÅÄ¤ÏÀÅ²¬¸©À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢º£²ó¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£TGC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¾¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¥ì¥Ù¥ë¡¦¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ä¥À¥ó¥¹¤È¤«¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó°Ê³°¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÀÅ²¬¤ÇÍèÇ¯2026Ç¯1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖTGC¤·¤º¤ª¤«¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡ÈShining New Chapter¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¿·¤¿¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖºÇ¶áTikTok¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÃÙ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤¹¤´¤¯¿§¡¹¤Ê¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖËÜ³ÊÅª¤ËÊÔ½¸¤Ç¤¤¿¤é³Ú¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÎý½¬¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¿§¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤â¼«Ê¬¤Ç½Ð¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¤â¤Ã¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¤ÎTGC½é¤á¤È¤Ê¤ë¡ØSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2026¡Ù¡£¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡ÈShining New Chapter¡É¤È¤·¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡ØTGC ËÌ¶å½£ 2025¡Ù¤ËÂ³¤¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼utu»á¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡£¥×¥é¥Á¥Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¡¢2019Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤è¤ê»Ù±ç¤òÂ³¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥ó¥½¥ó²½¾ÑÉÊ¡£ÀÅ²¬¸©¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Ê¤ªµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëEXILE TETSUYA¤«¤é¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃå¡£¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÌó3Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ò²ó¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÀÅ²¬¤Ç¤â²¿²ó¤â³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢TGC¤·¤º¤ª¤«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇLDH JAPAN¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÃÏ¸µ¤Î¹â¹»À¸¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ1¤Ä¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÍ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥ó¥¹¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥·¥ç¡¼¤ò½ÙÉÜ¾ë²Æº×¤ê¤Ç¥³¥é¥Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£