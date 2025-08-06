マウスコンピューターが直販サイトで「夏の大感謝セール」、PCが最大9万円引き
マウスコンピューターは8月6日、同社ECサイトで期間限定セール「夏の大感謝セール」を開始すると発表した。BTOパソコンを最大9万円引きの特価で販売する。開催期間は本日〜2025年8月27日(水)10時59分まで。
マウスコンピューターが期間限定「夏の大感謝セール」
セール対象製品の一例を以下で紹介する。ほかラインナップなど詳細は、「夏の大感謝セール」特設サイトで確認いただきたい。
「mouse A5-A5A01SR-A」15.6型スタンダードノートPC
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-a5a5a01sradaw102dec/
AMD Ryzen 5 7430U/AMD Radeon/メモリ16GB
89,800円 → セール価格84,800円（税込）
「mouse CA-A5A01」コンパクトデスクトップPC
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-caa5a01bsadaw102dec/
AMD Ryzen 5 7430U/AMD Radeon/メモリ16GB
139,800円 → セール価格134,800円（税込）
mouse CA-A5A01
「G TUNE H6-I9G7TBK-C」ゲーミングノートPC
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-h6i9g7tbkcfdw101dec/
インテル Core Ultra 9 275HX/NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU/メモリ32GB
399,800円 → セール価格349,800円（税込）
「G TUNE FZ-I9ATX」ゲーミングデスクトップPC
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fzi9atxg8bfcw101dec/
インテル Core Ultra 9 285K/AMD Radeon RX 7900 XTX/メモリ64GB
549,800円 → セール価格459,800円 (最大値引き90,000円OFF)
「DAIV KM-I7G60」ゲーミングデスクトップPC
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-kmi7g60b8afdw101dec/
インテル Core Ultra 7 265/NVIDIA GeForce RTX 5060/メモリ16GB
274,800円 → セール価格244,800円 (最大値引き90,000円OFF)
G TUNE FZ-I9ATX
マウスコンピューターが期間限定「夏の大感謝セール」
セール対象製品の一例を以下で紹介する。ほかラインナップなど詳細は、「夏の大感謝セール」特設サイトで確認いただきたい。
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-a5a5a01sradaw102dec/
AMD Ryzen 5 7430U/AMD Radeon/メモリ16GB
89,800円 → セール価格84,800円（税込）
「mouse CA-A5A01」コンパクトデスクトップPC
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-caa5a01bsadaw102dec/
AMD Ryzen 5 7430U/AMD Radeon/メモリ16GB
139,800円 → セール価格134,800円（税込）
mouse CA-A5A01
「G TUNE H6-I9G7TBK-C」ゲーミングノートPC
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-h6i9g7tbkcfdw101dec/
インテル Core Ultra 9 275HX/NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU/メモリ32GB
399,800円 → セール価格349,800円（税込）
「G TUNE FZ-I9ATX」ゲーミングデスクトップPC
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fzi9atxg8bfcw101dec/
インテル Core Ultra 9 285K/AMD Radeon RX 7900 XTX/メモリ64GB
549,800円 → セール価格459,800円 (最大値引き90,000円OFF)
「DAIV KM-I7G60」ゲーミングデスクトップPC
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-kmi7g60b8afdw101dec/
インテル Core Ultra 7 265/NVIDIA GeForce RTX 5060/メモリ16GB
274,800円 → セール価格244,800円 (最大値引き90,000円OFF)
G TUNE FZ-I9ATX