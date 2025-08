【アダム エ ロペ】など人気7ブランドが、歴代コカ・コーラのロゴを取り入れたコレクションをスタート

【アダム エ ロペ】【サロン アダム エ ロペ】【ロペピクニック】【ビス】が、コカ・コーラの歴代ロゴを表現した特別なコレクションをスタート。「Timelessly by Your Side ― 時代を超えて、いつも隣に」をテーマに、それぞれのスタイルにコカ・コーラの歴史を感じさせるスペシャルなアイテムをラインナップしています。

【アダム エ ロペ】モード、ミニマル、クリーンなデザインにコカ・コーラ創業期のロゴを落とし込んで

【コカ・コーラ スペシャルコレクション アダム エ ロペ】のビジュアル

コカ・コーラの創業期を象徴する1886~1915年のヴィンテージロゴをモチーフに、時代を超えて愛され続けるクラシックな価値観に【アダム エ ロペ】の哲学であるモード、ミニマル、クリーンを重ね合わせたアイテムをラインナップ。

「【Coca-Cola】Garment dye sweat H/S」各\9,900

1886~1915年のレトロ感のあるロゴを使用し、切り貼りしたようなクリッピングのロゴデザインに。スウェットのボディは製品染めやクラック加工を施し、ヴィンテージ感のある雰囲気に仕上げられています。肘丈程の半袖、短めの着丈が絶妙なバランス。

左「【Coca-Cola】Denim」\19,800、右「【Coca-Cola】Eco bag」\4,950

コカ・コーラ社に秘蔵されているコンテンポラリーアイコンシリーズより、ダイナミックリボンと呼ばれているマークを抜染にてバックポケットに施したルーズフィットアジャストデニム。黒の革パッチもプラスされたスペシャル仕様。

独特な円で縁どられたコカ・コーラのロゴマークを元に、表地と同色のプリントで全面にロゴマークを配置したエコバッグ。同色ならでの一体感と、大きなロゴマークが柄のように見えて目を引くデザインに。内ポケットに畳んで収納ができます。

左「【Coca-Cola】Tape charm」各\2,750、右「【Coca-Cola】バングル」\18,700

厚みのある綾織りテープに、コカ・コーラロゴをテープと同色のラバープリントで表現したチャーム。TOP部分はレザー部分にはADAM ET ROPÉの刻印をプラス。ナスカン&リングで好きなところに付けられます。

1886~1915年のコカ・コーラロゴをバングルに。シルバーに比べて軽く、硬質で傷がつきにくいうえ、変色もしにくいステンレスを使用しているため、日常使いしやすい耐久性を備えています。重厚感のある見た目ですが、軽やかな着け心地も魅力。

【サロン アダム エ ロペ】肩の力が抜けたバカンススタイルを提案

【コカ・コーラ スペシャルコレクション サロン アダム エ ロペ】のビジュアル

【サロン アダム エ ロペ】は、ボーダーTシャツやキャップ、スカーフ、チャームなど、肩の力を抜いて楽しめる自分らしいバカンススタイルを提案しています。

「【Coca-Cola】マルチボーダーワンピース」各\25,300

1970年代のサーフカルチャーから着想を得たヴィンテージライクなマルチボーダーに、かつてのコカ・コーラロゴを刺しゅうしたワンピース。スキッパーデザインが顔まわりをシャープに見せ、ゆったりとしたシルエットで体型カバーも叶います。足さばきのいいバックベンツやサイドポケット付きで機能性も納得。

「【Coca-Cola】ビンテージライクTシャツ」各\9,900

1970年代のコカ・コーラグラフィックを落とし込み、製品染めや洗い加工により、独特の風合いとナチュラルなヴィンテージ感を表現したTシャツ。左袖口にgo with the flowのメッセージを入れ、遊び心のあるアクセントに。体のラインを拾いにくい、程よくゆとりのあるシルエットで、大人が着やすい絶妙なサイズ感。

左「【Coca-Cola】スカーフ」\5,940、右「【Coca-Cola】エンブロイダリーキャップ」\6,050

1970年代の自由で開放的なカルチャーを象徴するEnjoy Coca-ColaやCokeのロゴ、クラシックなボトルマークをランダムに配置したバンダナ風グラフィックのスカーフ。カジュアルなデザインを高級感あるシルク素材に落とし込み、上品さと抜け感を兼ね備えた大人のアクセサリーに。

1970年代のコカ・コーラロゴを刺しゅうでフロントに施したキャップは、ヴィンテージライクなデザイン。サイドにはクラシックなボトルシルエットの刺しゅうをあしらい、さりげない遊び心もプラス。

【ロペピクニック】1980年代ロゴにインスパイアされた、リラクシーなアイテムが充実

【コカ・コーラ スペシャルコレクション ロペピクニック】のビジュアル

1980年代のロゴにインスパイアされたのが【ロペピクニック】。ノスタルジックなスタイルに、心地良い素材とリラクシーなサイジングを掛け合わせたアイテムが充実しています。

「【Coca-Cola】アソートグラフィックTシャツ」各\4,994

コカ・コーラをイメージしたフォトと公式ロゴをプリントしたアーティスティックなグラフィックTシャツ。2サイズ展開で汗じみ防止機能を搭載。

「【Coca-Cola】ラメ入りミニ裏毛アイラインスカート」各\5,489

There's Only One Real Thingのメッセージとロゴマークをプリントしたスカート。細かいラメ入り素材でコカ・コーラの弾ける炭酸をイメージ。Iラインシルエットが大人っぽく、バックスリットが抜け感を演出します。汗じみ防止機能付き。

左「【Coca-Cola】ロゴプリントトートバッグ」各\2,750、右「【Coca-Cola】2WAYエナメルミニボストンバッグ」各\5,489

1980年代のコカ・コーラのグラフィックやHave a Coke and a smile.のメッセージをデザインしたトートバッグ。ポジティブなデザインで、スタイリングのアクセントに。

ミニサイズのボストンバッグは、ダイナミックリボンがポイント。レトロなデザインで、ショルダーストラップ付きで、クロスショルダーとハンドバッグとの使い分けができます。

【ビス】1930年代のデニムカルチャーを洗練されたスタイルで表現

【コカ・コーラ スペシャルコレクション ビス】のビジュアル

1930年代のアメリカで広がった、女性のためのデニムカルチャー。その時代のムードを【ビス】らしい視点で再解釈。自由で洗練されたデニムスタイルを提案します。

「【Coca-Cola】VIS別注エンブロイダリーサロペット」\12,100

1930~40年代にフォーカスし、アメリカで当時流行したスタイルをイメージしたサロペットパンツ。ヒップポケットにコカ・コーラのロゴ刺しゅう、フロント左ポケットの端にコカ・コーラのピスネーム付き。程よいワイドシルエットで体型カバーが叶い、フロントファスナーで着脱しやすいのも◎。

左の左・右「【Coca-Cola】VIS別注フォト&ロゴプリントアソートTシャツ」\5,500、左の右「【Coca-Cola】VIS別注ロゴプリントフレンチTシャツ」\5,500

1930年代のコカ・コーラ社のアーカイブされたロゴを使用した、ロゴTシャツとフレンチスリーブのTシャツ。それぞれのボディカラーに合わせ、フロントとバックにコカ・コーラ社のアイコンマークをプリントしています。

「【Coca-Cola】VIS別注エンブロイダリーキャップ」各\4,400

1930年代のコカ・コーラのアイコンロゴを、センターフロント、左サイド、センターバックに刺しゅうしたキャップ。ベーシックなブラックと、旬のボルドーカラーの2色展開。アジャスターが付き、サイズの調節が可能です。

多彩なカルチャーを横断しながら、今の気分に寄り添うアイテムが揃う「コカ・コーラ スペシャルコレクション」。この夏、あなたの日常に寄り添う特別なアイテムを見つけて。

※価格はすべて税込みです