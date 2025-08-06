¡Ö¤¨¡©Á´Éô¡©¡©¡×31ºÐ¸µTBS½÷À¥¢¥Êà¿åÃå¼Ì¿¿áÏ¢Åê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö¾µÇ§Íßµá¤Î²ô¤ä¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¡×¡Öµ¤¤Ë¤»¤ººÜ¤»¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¡×¤ÎÀ¼
ºÜ¤»¤¿¤¤¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ
¡¡¸µTBS¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Î»³ËÜÎ¤ºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(31)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Çà¿åÃå¼Ì¿¿á¤òÏ¢Åê¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç¡ÖÂ³Åê¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¸å¤Ë¡ÖºÜ¤»¤¿¤¤¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ´°Á´¤Ë¾µÇ§Íßµá¤Î²ôÅê¹Æ¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥Ð¥êÅçÎ¹¹Ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾Á°¤ÎÅê¹Æ¤Ç¿åÃå¼Ì¿¿¤ò´Þ¤àÎ¹¹Ô»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¿åÃå¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä»¶ºö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÄÉ²Ã¤Ç15ËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÏ¢Åê¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡©Á´Éô¡©¡©¡×¡Ö¾µÇ§Íßµá¤Î²ô¤ä¡×¡Ö¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¡×¡Öµ¤¤Ë¤»¤ººÜ¤»¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¥¢¥Ê¤Ï2017Ç¯¤ËTBS¤ØÆþ¼Ò¡£ºßÀÒ»þ¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥Á¥å¡¼¥ó¡×¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¡£23Ç¯¤ËÆ±¶É¤òÂà¼Ò¤·¤¿¡£