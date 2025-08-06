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2025.08.29 (¶â) °¦ÃÎ¸©¡¦Ì¾¸Å²°¥Ý¡¼¥È¥Ù¡¼¥¹¡¡ OPEN 18:00 / START 19:00
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2025.10.23 (ÌÚ) Ê¡²¬¸©¡¦Zepp Fukuoka¡¡ OPEN 18:00 / START 19:00
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2025.11.29 (ÅÚ) µÜ¾ë¸©¡¦Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¥Û¡¼¥ëµÜ¾ë¡ÊµÜ¾ë¸©Ì±²ñ´Û¡ËOPEN 17:00 / START 18:00
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2025.12.05 (¶â) ²¬»³¸©¡¦²¬»³·Ý½ÑÁÏÂ¤·à¾ì¥Ï¥ì¥Î¥ïOPEN 18:00 / START 19:00
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