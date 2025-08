◾️『全員優勝フェスティバル 〜ゴールデンLIVE’it!〜 コンプリートBOX』

○VICTOR ONLINE STORE限定盤

2Blu-ray+CD+ガイドブック

NZS-1004 ¥11,000(税込)

◆収録内容Blu-ray Disc1:.全員優勝フェスティバル 〜ゴールデンLIVE’it!〜 at 横浜アリーナ(収録楽曲)01. ミラクルをキミとおこしたいんです02. はじまっていく たかまっていく03. 世界をかえさせておくれよ04. 夜汽車でやってきたアイツ05. 美しき人間の日々06. ヒューマニティ!07. 青春狂騒曲08. 可能性09. 光のロック10. ビューティフル11. 戦争と僕12. ラブソング13. ボクだけのもの14. そのぬくもりに用がある15. 君を守って 君を愛して16. 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ17. 孤独とランデブー18. Future is Yours19. 輝きだして走ってく20. 笑っておくれ21. できっこないを やらなくちゃ22. 花束[ENCORE]23. 月に咲く花のようになるの24. ロックンロール イズ ノットデッドBlu-ray Disc2:ラブ フロム サンボマスター at 横浜アリーナ(収録楽曲)01.ロックンロール イズ ノットデッド02.忘れないで 忘れないで03.光のロック04.ミラクルをキミとおこしたいんです05.はじまっていく たかまっていく06.青春狂騒曲07.きみはともしび08.さよならベイビー09.美しき人間の日々10.手紙11.ふたり12.そのぬくもりに用がある13.生きたがり14.君を守って 君を愛して15.孤独とランデブー16.ラブソング17.輝きだして走ってく18.世界はそれを愛と呼ぶんだぜ19.できっこないを やらなくちゃ20.花束[ENCORE]21.歌声よおこれ22.世界をかえさせておくれよライブCD:激レア秘蔵ライブ音源集(収録楽曲)01.これで自由になったのだ 2011.6.10 at SHIBUYA-AX02.熱中時代 2011.6.10 at SHIBUYA-AX03.夜が明けたら 2011.6.12 at 桜坂セントラル04.さよならベイビー 2011.6.19 at 浜松窓枠05.愛しき日々 2011.6.24 at 高知X-pt.06.夜汽車でやってきたアイツ 2011.7.10 at 岡山CRAZYMAMA KINGDOM07.愛とは 愛とは 2011.10.16 at 新潟LOTS08.きみのキレイに気づいておくれ 2011.10.30 at 福岡DRUM Be-109.希望の道 2011.11.11 at 広島CLUB QUATTRO10.週末ソウル 2011.11.13 at 名古屋DIAMOND HALL11.I Love You(Acoustic ver.) 2011.11.18 at 高松DIME12.スローなディスコにしてくれ 2011.11.25 at 盛岡CLUB CHANGE WAVE13.あなたといきたい 2011.11.27 at 仙台CLUB JUNK BOX14.トランジスタ・ラジオ 2011.12.1 at SHIBUYA-AXW横浜アリーナ全員優勝ガイドブック収蔵※Disc1、Disc2にはメンバー自らのオーディオコメンタリー特典「三人の楽屋ばなし」を収録!※特製三方背ケース・デジパック仕様◆豪華3大特典内容‥狙發量鬼儺劵薀ぅ屐悒薀 フロム サンボマスター at 横浜アリーナ』結成20周年を迎えた2021年に無観客にて開催された伝説のライブ『ラブ フロム サンボマスター at 横浜アリーナ』映像を完全再編集にて収録!激レア秘蔵ライブ音源集!『サンボマスターライブアーカイヴス〜2011年究極ベストツアー篇〜』これまで収録してきた膨大なアーカイヴをからメンバー自らが厳選した激レアライブ音源集第一弾!近藤洋一が自ら行ってきたライブ収録やレコーディング活動に「スタジオ」の名を冠して、サンボマスターの活動に新たな付加価値を添える事ができればとの思いから『=MONOLITHIC BUS STUDIO=』を設立し、監修、ミックスダウンまで全て近藤洋一が担当!2つの横浜アリーナライブを紐解く『W横浜アリーナ全員優勝ガイド』横浜アリーナで撮影された貴重なライブフォトに加え、結成からの25年間を振り返る超レアな長編インタビューに加え、2021年と2023年の横浜アリーナ2公演ライブを徹底大解剖!年間100本以上のライブレポートを執筆し、デビュー当時よりサンボマスターの軌跡を見続けてきたライブレポーターのソノダマンを監修、インタビュワーとして起用!ライブ映像をより深く楽しめるための貴重な裏話が存分に盛り込まれた読み応え抜群のW横アリガイドブック!○通常盤(Blu-ray/DVD)[Blu-ray]VIXL-483 ¥6,600(税込)[DVD]2枚組VIBL-1178〜1179 ¥6,600(税込)◆収録内容Blu-ray /DVD共通:全員優勝フェスティバル 〜ゴールデンLIVE’it!〜 at 横浜アリーナ(収録楽曲)01. ミラクルをキミとおこしたいんです02. はじまっていく たかまっていく03. 世界をかえさせておくれよ04. 夜汽車でやってきたアイツ05. 美しき人間の日々06. ヒューマニティ!07. 青春狂騒曲08. 可能性09. 光のロック10. ビューティフル11. 戦争と僕12. ラブソング13. ボクだけのもの14. そのぬくもりに用がある15. 君を守って 君を愛して16. 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ17. 孤独とランデブー18. Future is Yours19. 輝きだして走ってく20. 笑っておくれ21. できっこないを やらなくちゃ22. 花束[ENCORE]23. 月に咲く花のようになるの24. ロックンロール イズ ノットデッド※メンバー自らのオーディオコメンタリー特典「三人の楽屋ばなし」を収録!◆チェーン別オリジナル特典・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE『全員優勝フェスティバル 〜ゴールデンLIVE’it!〜 at 横浜アリーナ』スマホサイズステッカー タワーレコード ver.Blu-ray:https://tower.jp/item/6747952DVD:https://tower.jp/item/6747954・HMV全国各店 / HMV & BOOKS online『全員優勝フェスティバル 〜ゴールデンLIVE’it!〜 at 横浜アリーナ』スマホサイズステッカー HMV ver.Blu-ray:https://www.hmv.co.jp/product/detail/15573944DVD:https://www.hmv.co.jp/product/detail/15573946・Amazon.co.jp『全員優勝フェスティバル 〜ゴールデンLIVE’it!〜 at 横浜アリーナ』スマホサイズステッカー Amazon ver.Blu-ray:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DR2RWQJBDVD:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DR2TZ61T・楽天ブックス『全員優勝フェスティバル 〜ゴールデンLIVE’it!〜 at 横浜アリーナ』スマホサイズステッカー 楽天ブックスver.Blu-ray:https://books.rakuten.co.jp/rb/18110281/DVD:https://books.rakuten.co.jp/rb/18110282/・VICTOR ONLINE STORE『全員優勝フェスティバル 〜ゴールデンLIVE’it!〜 at 横浜アリーナ』スマホサイズステッカー VICTOR ONLINE STORE ver.Blu-ray:https://victor-store.jp/item/100525DVD:https://victor-store.jp/item/100524コンプリートBOX:https://victor-store.jp/item/100526※Amazon.co.jp、楽天ブックスでは特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。※各特典ともに数に限りがございます。お早めにご予約ください。※一部、特典の取り扱いのない店舗もございます。予めご了承ください。