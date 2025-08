猛暑のお墓参りは 日中ではなく夜間にシフトすることを提案！證大寺「夜間のお参り」

證大寺が、夜間のお参りを提案します。

夜間のお参り「月燈慈(がっとうじ)」開始のお知らせ

ソーラーランタン

東京都江戸川区 證大寺

【実施場所】

(1)證大寺 船橋昭和浄苑(千葉県船橋市大神保町1306)

(2)證大寺 江戸川本坊(東京都江戸川区春江町4-23-1)

【実施日】

(1)證大寺 船橋昭和浄苑

2025年8月13日(水)17時30分よりお盆法要開始

18時30分頃より月燈慈点灯

船橋昭和浄苑の参道を月燈慈が優しく照らします

船橋昭和浄苑の「浄縁墓」へ向かう参道が光の橋のように見えます

浄縁墓も夜のお参りができるうように照らされています

ランタンはお墓の前まで持っていくことができます

(2)證大寺 江戸川本坊

2025年8月17日(日)17時30分より十七夜まつり開始

18時30分頃より月燈慈点灯、スカイランタン打ち上げ

證大寺江戸川本坊ではスカイランタンを打ち上げします

證大寺江戸川本坊でもランタンが設置され夜のお参りができる環境を整えています

【月燈慈について】

・月燈慈点灯開始は日没から自動点灯となるため、目安の時間となります。

・ソーラーシステム利用のため、月燈慈は日中晴天時の場合、最大で約8時間連続点灯します。

【住職からのメッセージ】

お盆のお参りで亡くなるのでは本末顛倒。

昔とは異なり、猛暑のお参りは危険です。

お寺が日中のお参りを中止しなければとならないと決意しました。

ランタンをお墓の前まで持っていけるので安心してお墓参りができます

