¹Ã»Ò±à¾¡Íø¤ÎÌî¡¹Â¼Ä¾ÄÌ´ÆÆÄ¤ò¡ÖÌÁÍ§¡×¸¶¿¸´ÆÆÄ¤¬½ËÊ¡¡Ö£·£³ºÐ¤Ë¤·¤Æµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡º£Ç¯£±·î¤ÎÂè£±£°£±²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³£¸ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬£¶Æü¡¢Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£²Æü£±²óÀï¤ÇµÜºê¾¦¡ÊµÜºê¡Ë¤È¤Î±äÄ¹£±£°²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î»àÆ®¤òÀ©¤·¤Æ£¶¡½£µ¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¤¿³«À±¡ÊÅçº¬¡Ë¤ÎÌî¡¹Â¼Ä¾ÄÌ´ÆÆÄ¡Ê£·£³¡Ë¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡££²¿Í¤Î¸ÄÀÇÉ´ÆÆÄ¤Ï£±£°Ç¯°Ê¾å¤Î¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¡ÖÌÁÍ§¡×¤Ç¡¢ËèÇ¯£±£°·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÅçº¬¡¦½Ð±À±ØÅÁ¤ÎÁ°Ìë¤Ë¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤¹Ãç¡£º£Âç²ñ½Ð¾ì´ÆÆÄ¤ÇºÇÇ¯Ä¹¤ÎÌî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£·£³ºÐ¤Ë¤·¤Æµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡³«À±¤Ï£²£°£±£·Ç¯°ÊÍè¡¢£¸Ç¯¤Ö¤ê£±£±ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡££²£°£²£°Ç¯£³·î¤Ë´ÆÆÄ¤ËÉüµ¢¤·¤¿Ìî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²Æ¤Ç¤Ï£²£°£±£±Ç¯°ÊÍè¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¡¢£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î½éÀïÆÍÇË¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²£°£°£²Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÎÃêÁª²ñ¤Ç¤Ï¥À¥Ö¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¸½¤ì¡Ö¤ä¤¯¤¶´ÆÆÄ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ÆÏÃÂê¤Ë¡££²£°£°£¶Ç¯²Æ¤Ë¤Ï±©¿¥¤Ï¤«¤Þ¡¢£²£°£±£±Ç¯²Æ¤Ë¤ÏÃåÊª¤Ë¹õ¤ÎÆ©¤±¤¿±©¿¥¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡££²£°£±£°Ç¯¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤Ï£±²óÀï¤Ç¡Ö£²£±À¤µªÏÈ¡×¤ÎÏÂ²Î»³¡¦¸þÍÛ¹â¤ËÇÔ¤ì¤Æ¡ÖËöÂå¤Þ¤Ç¤ÎÃÑ¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â¡¢£Î£È£Ë¤Î¾¡Íø´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¡ª¡ÊÅçº¬¤ÎÊý¸À¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î°ÕÌ£¡Ë¡×¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£º²¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¡×¤Ê¤É¿ï½ê¤ËÌî¡¹Â¼Àá¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤Ïµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÌî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤ÏÉ½¸½¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå¤ÈÀµ·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡£ÆüËÜ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÌî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤È¸¶´ÆÆÄ¤¬½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï£±£°Ç¯°Ê¾åÁ°¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÌî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤¬ÉÜÃæÅì¡Ê¹Åç¡Ë¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿»þ¤Î¥¨¡¼¥¹¤ÎÊÒ²¬¸÷¹¨¤µ¤ó¤¬µÜºê¸©¤Ç·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¹¥¤ß¾Æ¤²°¤µ¤ó¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ÀÄ³ØÂç¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤ÈÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢½éÍ¥¾¡¡Ê£²£°£±£µÇ¯¡Ë¤ÎÁ°¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤À¡¢²¿¤Î¼ÂÀÓ¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë»ä¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÍÌ¾¿Í¤À¤Ã¤¿Ìî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤Ë¡Ø¶á¤¤¾Íè¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Þ¤¹¤è¡Ù¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢»ä¤ÎÇ®°Õ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡ØËÜµ¤¤Ç¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡ª¡Ù¤È·ãÎå¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤ÇËÜµ¤¤Ç»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸¶´ÆÆÄ¤Ï²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡º£¤Ç¤ÏËèÇ¯£±£°·î¤Î½Ð±À±ØÅÁÁ°Æü¤Ë¡¢½Ð±À»ÔÆâ¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Å¹¤Ç¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÅçº¬¸©¤Ç¤ÏÌî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤¬¡ØË½ÎÏÃÄÄÉÊü¡Ù¤òÁÊ¤¨¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø½Ð¤ë¹º¡Ê¤¯¤¤¡Ë¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¡¢½Ð²á¤®¤¿¹º¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Ìî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸¶´ÆÆÄ¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¡£
¡¡³«À±¤Ï£²²óÀï¤Ç¶¯¹ë¤ÎÀçÂæ°é±Ñ¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Ìî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¼¡¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡ËÂç²£¹Ë¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¦¤Á¤Ï¤Õ¤ó¤É¤·Ã´¤®¡£¤¹¤Ù¤ÆÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¶ÌºÕ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ë²÷¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂç²£¹Ë¤òÁê¼ê¤ËÂç¶âÀ±¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ·ãÎå¤·¤¿¡£