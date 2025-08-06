¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÖºÇ¤â¥Û¥Ã¥È¤Ê¹¹ð¤À¡× ¡È¶âÈ±¤ÇÀÄ¤¤ÌÜ¡É½÷Í¥¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¹¹ð¤¬¡ÈÇò¿ÍÍ¥°Ì¡É¤ÈÈãÈ½¡¡¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤°äÅÁ»Ò¡×¤È¤âÊ¹¤³¤¨¤ëºî¤ê¤Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÏÃÂê¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¤Î¹¹ð¤Ç¤¹¡£¶âÈ±¤ÇÀÄ¤¤ÌÜ¤Î½÷Í¥¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢¡ÖÇò¿ÍÍ¥°Ì¡×¤Î»×ÁÛ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖºÇ¤â¥Û¥Ã¥È¤Ê¹¹ð¤À¡×¤ÈÀä»¿¡¢µÄÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¤ªÅ¹¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê´ú¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¹¹ð¤¬¤¤¤Þ¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
µÄÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¦¥§¥¢¤ÎÂç¼ê¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¡×¤Î¹¹ð¤Ç¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¸¡¼¥ó¥º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
±Ñ¸ì¤Î¡Ö¥¸¡¼¥ó¥º¡ÊJeans¡Ë¡×¤Ï¡Ö°äÅÁ»Ò¡ÊGenes¡Ë¡×¤ÈÆ±¤¸È¯²»¤Ç¡¢¤³¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤°äÅÁ»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÊ¹¤³¤¨¤ëºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¹¹ð¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ¤¤ÌÜ¤Ç¶âÈ±¤Î½÷Í¥¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥Ë¡¼¤µ¤ó¤¬¤³¤¦¸ì¤ê¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¡Ä
¡Ö°äÅÁ»Ò¤Ï¿Æ¤«¤é»Ò¤Ø°ú¤·Ñ¤¬¤ì¡¢È±¤Î¿§¡¦À³Ê¡¦ÌÜ¤Î¿§¤µ¤¨·è¤á¤ë¡£»ä¤Î¡È¥¸¡¼¥ó¥º¡É¤ÏÀÄ¤À¡×
¤³¤¦¤·¤¿É½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÈÇò¿ÍÍ¥°Ì¡É¤Î»×ÁÛ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ä
»ÔÌ±
¡Ö¤³¤Î¹¹ð¤Ï¹¥¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¤ÏÃÑ¤¸¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´ñÌ¯¤Ç¡¢Ê¸¸À¤ÏÉÔ²÷¤Ç¤·¤¿¡£¾¯¤·¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤³¤Î¹¹ð¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£4Æü¡¢SNS¤Ç¡ÖºÇ¤â¥Û¥Ã¥È¤Ê¹¹ð¤À¡×¤ÈÀä»¿¡¢¤³¤¦¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¤ÏÈô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´èÄ¥¤ì¥·¥É¥Ë¡¼¡ª¡×
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î¤¢¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¤Î³ô²Á¤ÏÁ°¤ÎÆü¤ËÈæ¤Ù¡¢24%¤âµÞÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÍâÆü¤Ë¤ÏÂç¤¤¯ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤³¤Î¹¹ð¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÂçÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾Íè¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¿¤Ó¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡¢º£¤âÀÎ¤â¥¸¡¼¥ó¥º¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¯¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¤òÃå¤³¤Ê¤¹Á´¤Æ¤Î¿Í¤òº£¸å¤â¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£