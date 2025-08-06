¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥é¥Ö¡¦¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡¢¡È¥Ï¡¼¥È¡É¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÂçÃÀ°áÁõ¡Ö´Ø¥³¥ì¡×¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥ÈÅÐ¾ì¡Ú´Ø¥³¥ì2025A/W¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/06¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥é¥Ö¤Î¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤¬6Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN¡õWINTER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢´Ø¥³¥ì¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡¢ÂçÃÀ°áÁõ¤ÇÈþµÓÁ´³«
¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÀÖ¤¤¥Õ¥¡¡¼¤Î°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¡£¥Ô¥ó¥¯È±¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤â¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ö´Ø¥³¥ì¡×¤Ï2011Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤ÇÇ¯¤Ë2²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£29²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï¡ÖFor U¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¤éÇÐÍ¥¤ä¥â¥Ç¥ë¡¢¤·¤Ê¤³¡¢¤Ë¤Ê¤Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Kep1er¡¢Billlie¡¢OH MY GIRL¡¢KiiiKiii¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£MC¤ÏÄ«ÆüÆà±û¡¢¤Ú¤³¤Ñ¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡¢ÂçÃÀ°áÁõ¤ÇÈþµÓÁ´³«
¢¡¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ö´Ø¥³¥ì¡×¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥ÈÅÐ¾ì
¢¡¡Ö´Ø¥³¥ì¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖFor U¡×
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û