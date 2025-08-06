¥Õ¥©¡¼¥¨¥¤¥È48¤¢¤ß¤«¡¢Âç¤Ö¤ê¥³¡¼¥È¤«¤éÈþ¸ª¤Á¤é¸«¤»¡Ú´Ø¥³¥ì2025A/W¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/06¡ÛÃË½÷7¿ÍÁÈYouTuber¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Õ¥©¡¼¥¨¥¤¥È48¤Î¤¢¤ß¤«¤¬6Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN¡õWINTER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢´Ø¥³¥ì¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤ß¤«¡¢ÈþµÓÈäÏª
¥ì¥¶¡¼¤È¥Ü¥¢¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯Âç¤Ö¤ê¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤òÃå¤³¤Ê¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤¢¤ß¤«¡£¥³¡¼¥È¤ò¸ªÍî¤È¤·¤ÇÃåÍÑ¤·¡¢ÀÖ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¤ÏÈþ¤·¤¤¸ª¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¤Ï¥¹¥é¥ê¤Î¿¤Ó¤¿µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö´Ø¥³¥ì¡×¤Ï2011Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤ÇÇ¯¤Ë2²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£29²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï¡ÖFor U¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¤éÇÐÍ¥¤ä¥â¥Ç¥ë¡¢¤·¤Ê¤³¡¢¤Ë¤Ê¤Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Kep1er¡¢Billlie¡¢OH MY GIRL¡¢KiiiKiii¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£MC¤ÏÄ«ÆüÆà±û¡¢¤Ú¤³¤Ñ¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¤¢¤ß¤«¡¢Âç¤Ö¤ê¥³¡¼¥È¤«¤éÈþ¸ª¤Á¤é¸«¤»
¢¡¡Ö´Ø¥³¥ì¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖFor U¡×
