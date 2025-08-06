¥Ñ¥ó¥µ¡¼Èø·Á¤ÎºÊ¡¢¸½ºß¤ÎÂÎ½ÅÌÀ¤«¤¹¡Ö²áµîºÇ¹â¡×Áé¤»¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/06¡Û¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤ÎÈø·Áµ®¹°¤ÎºÊ¡¦¤¢¤¤¤µ¤ó¤¬5Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ÂÎ½Å¤¬¼«¿È¤Î¡È²áµîºÇ¹â¡É¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û48ºÐµÈËÜ·Ý¿Í¤ÎºÊ¡¢Áé¤»¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È
¤¢¤¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¦¤¶¤¤¤Î¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡£¤Ç¤â¤´¤á¤ó¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤³¤È¤Þ¤¿¸À¤¦¤Í¡¡¤¦¤¶¤Ã¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤«¤é·ù¤À¤Ã¤¿¤éÂ¨¥Ú¡¼¥¸¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£¾Ð¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥µ¥é¥Ã¤È¸À¤¦¤Í¡¡º£Ä«64.9kgÆÍÆþ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È2¥ö·î¤Ö¤ê¤ËÂ¬¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤â¤¦¼«Ê¬¤Î²áµîºÇ¹â¤ò¤É¤ó¤É¤óµÏ¿¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¾Ð¡×¡ÖÃæÇ¯ÂÀ¤ê¤À¤è¡£´°Á´¤Ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö²£´é¤ÎµåÂÎ²½¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤è¡£¹¬¤»ÂÎ·¿¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¼«µÔ¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¸¶½É¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î¡È²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤È¤È¤â¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥á¥¤¥¯¤äÈ±·¿¡¢ÉþÁõ¤¬»÷¹ç¤¦¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê°Õ»Ö¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º5¥¥í¤Í¡×¡Ö°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿ÍÊç½¸Ãæ¡ª¡ª¾Ð¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¤ß¤¿¤¤¤Ë¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁÈ¤â¤â¤¦°ìÅÙ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¾Ð¡×¤È¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡£2018Ç¯11·î21Æü¤Ë»£±Æ¤·¤¿Ìó6Ç¯È¾Á°¤Î¼«¿È¤ÈÌ¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤Î¤³¤í¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿·õ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹¹¿·¡£¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¤é¤ï¤º¤«1»þ´Ö¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÂô»³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡ª¡ª¡ª¾Ð¡¡¤ß¤Ê¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤³¤³¤Ç¡¢»ä¤¬»×¤¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¤³¤È¤ò¾¯¤·¤À¤±¤ªÏÃ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ØºÙ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¡¢¸À¤¤Ìõ3³ä¡¢ËÜ²»7³ä¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¡¢¾Ð¡¡¤Ç¤â¤½¤ì¤¬ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤À¤È¤¤¤¦¤¢¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢13ºÐ¤«¤éÂ³¤¯¡È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¿ÍÀ¸¡É¤ò²ó¸Ü¡£¡ÖÅö»þ¤Ï¡ØºÙ¤¤¡áÈþ¤·¤¤¡Ù¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå¡×¡Ö¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ºÌµÍý¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÇÈ©¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¡¢È±¤Ï¥Ñ¥µ¥Ñ¥µ¡¢´é¤Ï¥·¥ï¥·¥ï¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö30Âå¡¢°ìÈÖ´èÄ¥¤Ã¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤Î»þ¤Ç¤µ¤¨57¥¥í¤À¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ñ¥Ñ¤Ï¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÁ´Á³¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤µ¡£¾Ð¡×¤È57kg¤À¤Ã¤¿»þ¤Ë»£±Æ¤·¤¿Èø·Á¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¥¢¥Ñ¥ì¥ë·Ð±Ä¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤½÷ÀÁü¡×¡ÖËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤ë½÷À¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¢¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÄø¤è¤¯¤ªÆù¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½÷À¤é¤·¤¯¤Æ¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÂÎ·¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ò¹¯Åª¤ËÈþ¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤Ê¤ó¤Çº£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ï¹øÄË¤¬¤Ò¤É¤¯¤Æ¡×¡ÖÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬¹øÄË¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡£¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¡¢·ò¹¯¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡×¤È¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÌÜÅª¤¬¡È¿ô»ú¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Îº£¤Î¥Ù¥¹¥ÈÂÎ½Å¤Ï58¡Á60kg¤¯¤é¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛÄÌ¤ê¤Ë¤ªÍÎÉþ¤âÃå¤é¤ì¤ë¤·¡¢¥á¥¤¥¯¤â¡¢¤·¤¿¤¤È±·¿¤â¡¢ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë´¶³Ð¡×¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëÂÎ·¿¡Ù¤òÃÎ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤Êµ¤¤Å¤¡×¤È¼«¸ÊÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤³¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÁé¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤è¤ê»äº£¡¢Á´Á³¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤è¡©¾Ð¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ó¤ÊÂç¿©¤¤¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬±³¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤µ¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤³¤ì¤è¡©¤Þ¤º¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁé¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤ï¤±¡©¡ª¡©¾Ð ¶µ¤¨¤Æ¡¼¡ª¾Ð¡×¤È¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤½¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬Âç¹¥¤¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤¢¤¤¤µ¤ó¡¢ÁÇÅ¨¤Ç²Ä°¦¤¤¤¯¤ÆÂç¹¥¤¡×¡ÖÌ¯¤ËÍ¦µ¤¤Ç¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ¤ò·Ú¤¯¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤ÊÂÎ½Å¤¬ÍýÁÛ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÇ¯ÎðÅª¤ËÁé¤»¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ö40Âå¤À¤±¤É¡¢¹¥¤¤ÊÉþÃå¤¿¤¤¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¶¦´¶¤ä±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Èø·Á¤È¤¢¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢2017Ç¯3·î9Æü¤Ë·ëº§¡£ÍâÇ¯3·î3Æü¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
