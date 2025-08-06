¿·Â´»þÂå¤ËÊóÏ¢Áê¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤«¤·¤¿Åê¹Æ¼Ô¡¢¾å»Ê¤Î°ì¸À¤¬9.8Ëü¿Í¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ì¥Û¥ó¥È¤½¤¦¡×¡ÖÊóÏ¢Áê¤ÏÊÝ¸±¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¾å»Ê¤Î°ì¸À¡Ö¡ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¤¼«Í³¡É¤Ï¡¢¡ÈÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë³Ð¸ç¡É¤È¥»¥Ã¥È¡×¤¬»É¤µ¤ë
¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤â¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡ÖÊóÏ¢Áê¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡×¤È¤Ï¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¾å»Ê¤ËÊó¹ð¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Ï¼«Ê¬¤Ç²ò·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¤È¡¢ÌäÂê¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Åê¹Æ¼Ô¡¦¤Í¤³¤¹¤±🐈(@nekosukexx)¤µ¤ó¤Ï¿·Â´¤Î¤³¤í¡¢ÊóÏ¢Áê¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤«¤·¤Æ¾å»Ê¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î¸å¤Î¾å»Ê¤Î°ì¸À¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·Â´¤Îº¢¡¢ÊóÏ¢Áê¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤«¤·¤Æ¾å»Ê¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿°ì¸À¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¤¼«Í³¡É¤Ï¡¢¡ÈÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë³Ð¸ç¡É¤È¥»¥Ã¥È¤À¤«¤é¤Ê¡×
¤¿¤¤¤·¤ÆÀÕÇ¤¤â¼è¤ì¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ï¡¢¾å»Ê¤ËÍê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£
¡Ö¡ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¤¼«Í³¡É¤Ï¡¢¡ÈÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë³Ð¸ç¡É¤È¥»¥Ã¥È¤À¤«¤é¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¾å»Ê¤Î°ì¸À¤Ë¡¢¥Ï¥Ã¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÊóÏ¢Áê¤òÅ°Äì¤·¤¿Êý¤¬¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö"¤½¤ì¤¬»Å»ö"¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢ÊóÏ¢Áê¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤ÇÇº¤ó¤Ç¤ë¡×¾õ¶·¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤âÁ´Á³°ã¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊóÏ¢Áê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÀÕÇ¤¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤É¤âÊ¬»¶¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌòÎ©¤Ä¡¢ÊóÏ¢Áê¤ò¹Ô¤¦ÂçÀÚ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
