Ãæ¹ñ¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÎŽ¢Áê¸ß¥Ó¥¶ÌÈ½ü¶¨ÄêŽ£¤¬È¯¸ú
¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤Ï¥Ó¥¶ÌÈ½ü¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁý²Ã¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¼Ì¿¿¤ÏÃæ¹ñÏ©Àþ¤ÎÁýÊØ¤ò½Ë¤¦¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¹Ò¶õ¤Î¥¯¥ë¡¼¡Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢À¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¼óÅÔ¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥È¥í¥Ê¥¹¡¦¥Ä¥¤¥ó¥¿¥ï¡¼
Ãæ¹ñ¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤¬Áê¸ß¤Ë¥Ó¥¶¡Êºº¾Ú¡Ë¤òÌÈ½ü¤¹¤ë¶¨Äê¤¬7·î17Æü¤ËÈ¯¸ú¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î¸øÍÑÎ¹·ô¤ª¤è¤Ó°ìÈÌÎ¹·ô¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î°ìÈÌÎ¹·ô¤ò½ê»ý¤¹¤ëÎ¾¹ñÌ±¤¬´Ñ¸÷¤Ê¤É¤ÇÁê¼ê¹ñ¤òË¬¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢ÂÚºßÆü¿ô¤¬Ï¢Â³30Æü°ÊÆâ¤«¤Ä180Æü´Ö¤Î¤¦¤ÁÎß·×90Æü°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Ó¥¶¼èÆÀ¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Î¾¹ñ´Ö¤ÎÁê¸ß¥Ó¥¶ÌÈ½ü¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2023Ç¯12·î¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ15Æü´Ö¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢À¯ÉÜ¤ÏÃæ¹ñ¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ30Æü´Ö¤Î¥Ó¥¶ÌÈ½ü¤ò»î¸³Åª¤Ë³«»Ï¤·¡¢1Ç¯È¾Í¾¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥Ó¥¶ÌÈ½ü¤¬Î¹¹Ô¼ûÍ×¤ò»É·ã
¤½¤Î¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¯¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍèË¬¤¬µÞÁý¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢À¯ÉÜ¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2024Ç¯¤ËÆ±¹ñ¤òË¬¤ì¤¿Ãæ¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ÏÁ°Ç¯¤Î2.3ÇÜ¤Î372Ëü5900¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ó¥¶ÌÈ½ü¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢Î¹¹Ô¼ûÍ×¤ò»É·ã¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£½ÕÀá¡ÊÃæ¹ñ¤ÎµìÀµ·î¡Ë¤äÏ«Æ¯Àá¡Ê¥á¡¼¥Ç¡¼¡Ë¤ÎÂç·¿Ï¢µÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë¸þ¤«¤¦Î¹¹ÔµÒ¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤¿¡×
Ãæ¹ñ¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤ÇÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÈô¾ÝÎ¹¹Ô¤Î²¦Äá¡¦Áí·ÐÍý¡Ê¼ÒÄ¹¤ËÁêÅö¡Ë¤Ï¡¢ºâ¿·µ¼Ô¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
²¦Áí·ÐÍý¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢Î¹¹Ô¤ÏÅÏ¹Ò¼Ô¿ô¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¡¢µÒÃ±²Á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¾ÃÈñ¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÍýÀÅª¤Ç¡¢¹â³Û¤ÊÇã¤¤Êª¤äÄ¶¹âµé¥ê¥¾¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¼ûÍ×¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¡£Î¹¹Ô¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¾®¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃÄÂÎ¥Ä¥¢¡¼¤ä¸Ä¿Í¸þ¤±¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡×¡Ê²¦Áí·ÐÍý¡Ë
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ä¥¿¥¤¤ËÈæ¤Ù¤¿Êª²Á¤Î°Â¤µ¤âÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ï¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥È¥í¥Ê¥¹¡¦¥Ä¥¤¥ó¥¿¥ï¡¼¡Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢À¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
2025Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤òË¬¤ì¤ëÃæ¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ÎÁý²Ã¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤ä¤äÆß¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ2·å¤Î¿¤Ó¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢À¯ÉÜ¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é4·î¤Þ¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Ï144Ëü1800¿Í¤ÈÁ°Ç¯Æ±´üÈæ37.8¡óÁý²Ã¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¾å°Ì10¥«¹ñÃæ¤Ç¿¤ÓÎ¨¤¬¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£
2026Ç¯¤Ë700Ëü¿ÍÌÜ»Ø¤¹
¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢À¯ÉÜ¤Ïº£²ó¤ÎÁê¸ß¥Ó¥¶ÌÈ½ü¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ë500Ëü¿Í¡¢2026Ç¯¤Ë700Ëü¿Í¤ÎÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍ¶Ã×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜµ»ö¤Ï¡Öºâ¿·¡×¤ÎÄó¶¡µ»ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Î°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
Æ±¹ñ¤Î·ÐºÑ³¦¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¤¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÎÅê»ñ¶ä¹Ô¥Û¥ó¥ê¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢ºÇ¶á¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¡ÖÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ËÄ¹´üÂÚºß¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¾ÃÈñ³Û¤âÈæ³ÓÅª¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë¤ÏÊ¸²½Åª¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤ë¾ì½ê¤âÂ¿¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡ÊÆ±¤¸ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¡Ë¥¿¥¤¤ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤è¤ê¤âÊª²Á¤¬°Â¤¤¡×¡£Á°½Ð¤Î²¦Áí·ÐÍý¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤«¤é¸«¤¿¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤½¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Êºâ¿·µ¼Ô¡§îÀ¶Ç¶Í¡Ë
¢¨¸¶Ê¸¤ÎÇÛ¿®¤Ï7·î21Æü
¡Êºâ¿· Biz¡õTech¡Ë