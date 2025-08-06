『パワーパフ ガールズ』のiPhoneケースにトキメキまくり！グリッター入りのギラギラグッズで気分上げてこっ

ロンドン発のライフスタイルブランド「SKINNYDIP LONDON（スキニーディップ ロンドン）」から、『パワーパフ ガールズ』のスマホケースやストラップが登場！

2025年8月11日（月・祝）より、全国のロフト、SKINNYDIP日本公式オンラインストアなどにて、順次販売がスタートします。

SKINNYDIP LONDONの『パワーパフ ガールズ』コレクションに注目


THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s25)

今回のコレクションは、1990年代から愛され続ける『パワーパフ ガールズ』の世界観にY2Kトレンドを反映した、ポップで大胆なデザインでお目見え。

ブロッサム、バブルス、バターカップ、それぞれのカラーであしらわれた、ステッカーチックなアートがかわいいんです。

SKINNYDIPらしい“ガールズパワー”溢れる、グリッターやホログラムたっぷりのiPhoneケースやビーズストラップなどが、豊富にそろっていますよ。

iPhoneケースとストラップはセット使いでかわいさ倍増っ


iPhone14、iPhone15＆15 Pro、iPhone16＆16 Pro対応の「iPhone用ケース」（税込3960円）は、見るたびに気分が上がりそう。

キャラごとに粒子の異なるギラギララメと、ハートやフォントなどが散りばめられた、平成っぽさを感じさせるデザインです。

懐かしさがありながらも、トレンド感のあるデザインが、とってもかわいいですね。


お花やハート、蝶の形をしたビーズが連なる「フォンストラップ」（税込2420円）は、3カラーでラインナップ。


iPhone用ケースとセットで使うと、かわいさが倍増する予感です。

チャーム感覚でかわいく持ち運べるケース類もあるよ


「ワイヤレスイヤホン用ケース」（税込2970円）は、チャックを開け閉めして、イヤホンを収納できます。

星型のカラビナをバッグやベルトループに付けて、チャーム感覚で持ち運んじゃいましょう。


「マルチポーチ」（税込2750円）は、ハート型の窓から『パワーパフ ガールズ』がこちらを見ているみたい。


メタリックで存在感抜群なポーチは、タグもポップな配色でかわいいんです。


「IDカードチャーム」（税込2750円）は、じゃらっと感がたまらない！

交通系ICカードなどを入れて、チャームとしてバッグに取り付けてもいいですね。

ファスナー付きで、アクセサリー絆創膏をしまっておくのにも便利そう。


「バッグチャーム AirTag用ポーチ」（税込2750円）は、手持ちのAirTag収納して、バッグなどの荷物に取り付けておけば、スマホで場所を追跡できるという優れものです。

ループ状のバイカラーストラップがおしゃれなので、バッグチャームとしてゲットするのもアリかも。

懐かしいのに今っぽいデザインがかわいいよね


スマホグッズ以外も種類豊富に登場した『パワーパフ ガールズ』コレクションは、遊び心がありつつも統一感があるデザインです。

好きなキャラのアイテムをゲットするのもよし、全キャラ集めるのもよし◎ 自分の好みに合わせてチョイスしてみてくださいね。

SKINNYDIP日本公式オンラインショップ
https://www.skinnydip.co.jp/

参照元：株式会社エスツー・ラボ プレスリリース