第2子妊娠報告の真木よう子、健康配慮の中でノンカフェインコーヒーを発見し喜びの声「我慢してたから大興奮」
女優の真木よう子が自身のInstagramを更新。投稿の中で、ノンカフェインコーヒーへの喜びを表現した。真木は「コーヒー大好きだったけど飲めずに我慢してたからノンカフェインのコーヒー見つけると大興奮します」と投稿し、妊娠中の心境をつづった。投稿には、自身のマタニティマークキーホルダーの写真を添えている。
真木は、先月26日に自身のYouTubeチャンネルで第2子を妊娠したことを報告しており、父親は事実婚の関係にある16歳年下の俳優の葛西心。
この投稿には多くのユーザーは「お体、大事にしてくださいね」「どんなママさんになるか楽しみ〜」「ノンカフェイン 最高ですね」「こういう時スタバはカフェインレス変更できるから便利ですよね」、「ようこさんおめでたなんですか」など、真木の妊娠に対する関心や応援のコメントが多く集まった。
