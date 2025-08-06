42歳・加藤あいの″胸元ざっくり″ヒョウ柄キャミワンピース姿にファン歓喜！「昔と変わらない美しさに感動」
女優の加藤あいが自身のInstagramを更新。加藤は可愛らしいヒョウ柄のキャミワンピース姿の自身の写真を複数枚アップした。投稿には「#summer2025 #夏休み」と書かれ、胸元がざっくりと開いたヒョウ柄のキャミワンピースの“夏スタイル”を披露している。
この投稿にファンからは「どうして、昔から変わらず可愛いんですか？」「超々綺麗」「凄くリラックスできてる感が漂っていて良い」などの声が集まり、多くのユーザーが加藤の魅力に共感している。さらに「昔と全然変わらないよね」とのコメントもあり、加藤の変わらぬ美しさを称賛する意見が多く寄せられた。
加藤は2013年に7歳年上の男性と結婚、現在は3児の母として仕事と子育てを両立している。
