優木まおみ、マレーシアでの新生活スタート！トヨタ「veloz」をリース！「便利ですごく助かる！」
タレントの優木まおみが自身のInstagramを更新、マレーシアでの生活を始め、現地のカーリースサービス「KINTO MALAYSIA」を利用したことを報告した。優木は「昨日マレーシアで乗る車が納車されました。来て二日目から車が使えるのはとっても助かる！！」と投稿。続けて、現地の便利なアプリ「grab」について触れ、「タクシーGOのような、Ubereatsのような感じで、値段も安くタクシーが使える感覚なのですが、とはいえ、待ち合わせでなかなか運転手さんと会えずにヤキモキしたり、荷物が多くなったりすると途端にめんどくさくなってしまったり」と、タクシー利用の苦労を語った。さらに、車をリースした理由として、「できれば生活必需品の買い出しの前にGETしておきたかったので、とてもありがたい」と感謝の意を表した。
優木は「これができたのも、KINTO MALAYSIA @kintomy のおかげ」と強調し、リースのメリットや安心感について述べた。リースした車は「veloz」という日本未発売の7人乗りモデルで、優木は「今度ゆっくり車マレチャンで車の中とかもマレーシア運転事情も紹介もしますね」と今後の計画も明かした。
この投稿にファンからは「やっぱり車ある方が便利ですよね」「可愛い」「車あるとないのとでは、安心感が違いますよね」「移住憧れる」といった称賛の声が多く寄せられた。
