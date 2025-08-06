元あやまんJAPAN・ファンタジスタさくらだ、結婚13周年を迎えた思いをシェア！「元気にやっています〜」
元あやまんJAPANのファンタジスタさくらだ（38）が自身のInstagramで近況を報告。さくらだは投稿で、「気が付いたら、たくさん時間が過ぎてたんですね〜。今年の7/10で結婚して13年経っていたそうです。6月にわたしは40歳になって、ゲバたんは12歳になりました。」と夫・boseとの2ショット写真や娘も交えた3ショットなど複数枚の家族写真を投稿した。
続けてさくだは、春に長く会えていなかったお友達が亡くなったり、世界ではまた戦争が起きていたりと、日々の忙しさの中で様々な感情を抱えている様子を語った。「悲しむ間もないくらい日々は目まぐるしい、そして色んな感情になるけれど、最後に願うのは永遠に子どもが悲しまずに暮らせる世界になればいいってことくらいで他のことは取るに足らないなと思います」と綴り、自身の思いをシェアした。
また、たまには自分の人生を祝う気持ちの日があっても良いのでしょうかと問いかけ、「いつもSNSを通して見守ってくれている皆さんありがとうございます。元気にやっています〜」と投稿文末に#白馬は最高のハッシュタグを添え、感謝の気持ちを表した。
この投稿にフォロワーからは「同じお顔」「いつも幸せそうで仲良しですね」「より一層表情が朗らかになっていきますね」といった温かいコメントが多く寄せられた。
