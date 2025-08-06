【関コレ2025A/W】吉村大阪府知事、ランウェイ登場で神対応 ミャクミャクの人気ぶりに本音も「みんなの第一声気持ち悪いで…」
【モデルプレス＝2025/08/06】吉村洋文大阪府知事が6日、京セラドーム大阪で開催されたファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN＆WINTER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】吉村大阪府知事、ファッションイベントランウェイ降臨
吉村知事は、現在開催中の大阪・関西万博のステージに万博公式キャラクターミャクミャクとともに登場。MCのぺこぱから「もうちょっとランウェイ歩かれても良いんじゃないですか？」と言われると大きく手を振りながらランウェイを闊歩し、ボードなどを見つけると“バーン”ポーズを披露するなど、神対応ぶりが光った。
大阪・関西万博の盛況ぶりについて尋ねられると、吉村知事は「毎日10万人以上の人が来ていて」と驚いた様子で明かし「この前は大屋根リングで8000人で盆踊りしました」とにっこり。ミャクミャクの人気ぶりについても触れられると「（人気が出るとは）まったく思っていませんでした（笑）」「みんなの第一声『気持ち悪い』で（笑）」と本音を漏らしつつ「結構儲かっているんです」と明かしていた。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。29回目を迎える今回は「For U」をテーマに、大友花恋、原菜乃華ら俳優やモデル、しなこ、になにといったクリエイターが登場するほか、Kep1er、Billlie、OH MY GIRL、KiiiKiiiらアーティストがライブパフォーマンスを繰り広げる。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
◆吉村大阪府知事「関コレ」登場
◆「関コレ」テーマは「For U」
