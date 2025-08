7月30日、大阪・関西万博で「EMO(ENGLISH MANZAI OSAKA)-1グランプリ」が開催され、小学生〜高校生が英語の漫才を競いあいました。EMO-1出場を目指して奮闘する中学2年生コンビを取材しました。

お笑い好きの中学2年生「1個デカいことをしたいなと思った」

今年5月、大阪府八尾市の中学校では、「漫才」の授業が行われていました。講師はお笑い芸人。2年生を対象に漫才の作り方を教えます。

(チキチキジョニー 岩見真利さん)「野菜言うよと言っといて、野菜じゃない、野菜からずらしたものを言う。それがボケになっている」

(チキチキジョニー 石原祐美子さん)「うまい棒やさいサラダ味」

(チキチキジョニー 岩見真利さん)「野菜ちゃうやん!あれ野菜入ってないからな」

中学生たちの目標は大阪・関西万博で開催される、「EMO-1グランプリ」。世界中の人に大阪の漫才を知ってもらおうと子どもたちが英語の漫才を競いあう大会です。この中学校では、EMO-1に学校から代表を送ろうと予選をすることになったのです。

お笑い好きだという中学2年・井上律希さん(13)。EMO-1出場を目指しています。

(井上律希さん)「このまま(学校生活を)静かに過ごすよりは、1個デカいことをしたいなと思った」

クラスメイトからはおもしろさに定評があるそうで…

(クラスメイト)「真面目そうに見えて意外とギャグに走ったり、授業中でもたまにツッコミ入れてきたり、それがめちゃめちゃおもしろい」

ネタを「英語」に翻訳する作業に苦戦

漫才の授業から11日後、ネタができたようです。

(井上律希さん)「(Qどんなネタ?)良いすし屋さん行って、おすすめくださいって言ったら、おすすめを届けてくれるネタ。笑い飯みたいな感じでいこうかなと」

相方は科学部で一緒の高橋琉禾さん(13)。コンビ名は「かがくくらぶ」です。

(先生)「どんどん英語にしていこう」

(井上さん)「おすすめください」

(高橋さん)「おすすめプリーズ?」

英語の先生と一緒に日本語のネタを翻訳していきます。

(高橋さん)「むずいな」

(井上さん)「結構むずかしい」

(高橋さん)「(Q英語は得意?)ものすごく苦手」

小学生から高校生までが出場する「EMO‐1グランプリ」。中学生の部は9つの学校の代表各1組と、府内の中学生ならだれでも応募できるフリー枠から6組、計15組が競います。

校内予選、「かがくくらぶ」は大トリ!

学校の代表を選ぶ校内予選の日。9組がエントリーしました。どの組も観客の笑いを誘い、教室は大盛り上がり。

(高橋さん)「みんな強すぎやろ」

(井上さん)「みんなおもしろい」

井上さんたち「かがくくらぶ」は9組目、大トリです。

【かがくくらぶ ネタ披露の様子】

(高橋さん)「Please give me your number one sushi.(一番人気のすしをちょうだい)」

(井上さん)「Here you are Ha…(どうぞ、ハ…)」

(高橋さん)「Hamachi?(ハマチ?)」

(井上さん)「Hamburg.(ハンバーグです)」

(高橋さん)「Not Hamachi. Kura Sushi!Change.(ハマチじゃない。くら寿司メニューやん!変わって)」

そして、学校の代表に選ばれたのは…

(先生)「大きな拍手で祝福ください。齋藤・道本ペア(コンビ名・わかごぼう)!」

「かがくくらぶ」は予選突破とはなりませんでした。

(高橋さん)「まじでショック」

(井上さん)「結構ウケてるんちゃうかなって(思ったのに)」

(高橋さん)「ウケたと思ってんけどな」

ここで終わり…ではなかった

ところが、予選敗退から2週間。2人にうれしい知らせが…

(書類を読み上げる井上さん)「本大会の出場者として通過となりましたのでご連絡申し上げます。これいけたってこと?」

(先生)「おめでとうございます」

(井上さん・高橋さん)「いえーい」

諦めきれずフリー枠に応募したところ、審査を通過。本選に出場できることになったのです。

本番まで時間がありません。通学中や公園など、どこでも練習し、ネタを磨きます。

(井上さん)「“くら寿司”せっかくウケてたから、良くしていこう」

迎えた「EMO-1グランプリ」本選の日。オープンと同時に、観客が押し寄せます。審査員には、外国語大学の教授やお笑い芸人などが並びます。

(高橋さん)「思ってたより人多い」

(井上さん)「ウケると思う」

磨き上げたネタを披露!

いよいよ、「かがくくらぶ」の出番です。

【ネタ披露の様子】

(井上さん)「I want to go to very good sushiya.(とても良いすし屋さんに行きたいんだ)」

(高橋さん)「Very good sushiya?(良いすし屋さん?)」

(井上さん)「Yes.I want to eat very good fish.Could you be the Taisho?(とても良い魚が食べたいんだ。大将役をやってくれる?)」

(高橋さん)「OK.」

(井上さん)「Oh,sushiya.Please give me your number one sushi.(おぉ、すし屋さんだ。一番人気のすしをちょうだい)」

(高橋さん)「Here you are たまご!(たまご どうぞ!)」

(井上さん)「Egg?Not fish!Give me fish!(たまご?魚じゃない!魚をちょうだい!)」

テンポ感のある掛け合いに、観客席からも笑い声が絶えません。

(井上さん)「Please give me your number one sushi.(一番人気のすしをちょうだい)」

(高橋さん)「Sorry.I don’t have fish anymore.(すみません、もう魚がなくて)It means,(その心は)もうネタがない」

(井上さん)「Too much!どうも、ありがとうございました」

無事、最後までやりきることができました。

「本当にいい経験しました」

そして迎えた結果発表。「かがくくらぶ」の2人は落ち着かない様子です。そして…

(審査員)「準グランプリ、かがくくらぶ」

見事、準グランプリ!分かりやすい英語などが評価されました。

(高橋さん)「ちょっと英語を勉強する気になった」

(井上さん)「自分が言ったことでみんなに笑ってもらえる、これほど楽しいことはないかなって」

(井上さん・高橋さん)「本当にいい経験しました」

英語で笑いを届ける。こうした経験が将来、世界に羽ばたいていく糧になるのかもしれません。