Éã¤Ï¾¼ÏÂ¤Î¥Ï¥ó¥µ¥à¥Ü¡¼¥¤àDNAá¼õ¤±·Ñ¤°¼¡½÷¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡Ä¡×¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Çö¼ê¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Ç
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁð´¢ÀµÍº(72)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤Î¼¡½÷¤¬ÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤Ç¤ÎÎÁÍý»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¡¡»ä¤¬ÀÎ¤«¤éÂç¹¥¤¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¡¡¥µ¥µ¥ß¤Ï¥¹¥¸¤ò¤«¤ë¤¯¼è¤Ã¤¿¸å¡¢ÌÍËÀ¤«¤Ê¤Ë¤«¤ÇÃ¡¤¤¤ÆÊ¿¤é¤Ë¤·¤Æ¤Í¡ª¡Ê¤Ê¤¼¤«¤½¤³¤ÎÉôÊ¬¤À¤±Æ°²è¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÎÁÍýÆ°²è¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÁð´¢ËãÍ(¤Þ¤æ¤¦¡¢32)¡£
¡¡Çö¼ê¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Ç¼êºÝ¤è¤¯Ä´Íý¤·¡ÖÃæ¿È¤Î¥Á¡¼¥º¤ä¤é¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ¸å¤·¤Ã¤«¤ê¥Ñ¥óÊ´¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡´ÊÃ±¤Ç»Ò¶¡¤âÂç¹¥¤¤À¤«¤éÀ§Èó¡ªºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÎÁÍý¹¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢²ÈÄíÅª¤ÇILY¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¤¦¤Þ¤¤¤ä¤Ä¤Í¡×¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áð´¢ËãÍ¤Ïà¾¼ÏÂ¤Î¥Ï¥ó¥µ¥à¥Ü¡¼¥¤á¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿Áð´¢ÀµÍº¤È¸µ¥â¥Ç¥ë¡¦ÂçÄÍ±Ù»Ò¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ë¼¡½÷¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£»Ð¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹ÈÍö(¤¯¤é¤ó¡¢35)¡¢·»¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎYUSHI(µýÇ¯23)¡£