BANDAI SPIRITSは8月9日より、『一番くじ ドラゴンボール ASSEMBLE COLLECTION 〜孫悟空少年期編〜』を、ローソン、書店、一番くじONLINEなどで順次発売する。『一番くじ ドラゴンボール ASSEMBLE COLLECTION 〜孫悟空少年期編〜』今回の一番くじでは、「ドラゴンボール」のキャラクターたちが、こちらを見上げているような、目を合わせることが可能になった新しいフォーマット「ASSEMBLE」のフィギュアになって登場。

A賞は「孫悟空」「孫悟空(紫道着ver.)」「占いババ」「孫悟飯」のフィギュア、B賞は「亀仙人」「亀仙人(黒道着ver.)」「ウミガメ」「牛魔王」、C賞は「ブルマ」「チチ」「ランチ」「ランチ(金髪ver.)」と、A賞〜G賞まで総勢24体(約4〜8.5cm)がラインアップされている。全部集めると、まるで集合写真のような飾り方を楽しむことができる。『一番くじ ドラゴンボール ASSEMBLE COLLECTION 〜孫悟空少年期編〜』のフィギュア各賞の組み合わせはこちら。いずれも、好きなキャラクターを選んで入手することが可能となっており、衣装や髪色などの違いのあるキャラクターについては、どちらか1体がランダムで入っている。【A賞】孫悟空・占いババ・孫悟飯 ASSEMBLEフィギュア 選べる3種(全4種)孫悟空は、「孫悟空」または「孫悟空(紫道着ver.)のどちらかランダム。【B賞】亀仙人・ウミガメ・牛魔王 ASSEMBLEフィギュア 選べる3種(全4種)亀仙人は、「亀仙人」または「亀仙人(黒道着ver.)」のどちらかランダム。【C賞】ブルマ・チチ・ランチ ASSEMBLEフィギュア 選べる3種(全4種)ランチは、「ランチ」または「ランチ(金髪ver.)」 のどちらかランダム。【D賞】クリリン・ウーロン・ヤムチャ&プーアル ASSEMBLEフィギュア 選べる3種(全4種)クリリンは、「クリリン」または「クリリン(スーツver.)」のどちらかランダム。【E賞】天津飯・餃子 ASSEMBLEフィギュア(全2種)【F賞】ピラフ・シュウ・マイ ASSEMBLEフィギュア(全3種)【G賞】カリン・ヤジロベー・ウパ ASSEMBLEフィギュア(全3種)【H賞】アクリルスタンド(全10種)また、H賞には、各アルファベットに様々なキャラクターが描かれたアクリルスタンド(約7〜12cm)がラインアップされており、全10種を集めて並べることで『DRAGON BALL』の文字が完成する。『一番くじ ドラゴンボール ASSEMBLE COLLECTION 〜孫悟空少年期編〜』アクリルスタンド【ラストワン賞】THE GIGANT NAME ドラゴンボール最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、作品のロゴをそのまま立体化した、一番くじの新ブランド『THE GIGANT NAME』が登場。サイズは、マーク部分が約15cm、アルファベット部分は約28cm、カタカナ部分は約10cm。『一番くじ ドラゴンボール ASSEMBLE COLLECTION 〜孫悟空少年期編〜』THE GIGANT NAME ドラゴンボールと、フィギュア7体なお、ダブルチャンスキャンペーンには、ラストワン賞と同仕様の『THE GIGANT NAME ドラゴンボール』が用意されている。キャンペーン期間は11月末日までとなっており、当選数は50個。発売日は8月9日。順次、ローソン、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで販売される。価格は1回900円。(C)バード・スタジオ/集英社・東映アニメーション