¿·¾±¤ß¤½ »³ËÜÈþ¹á¼ÒÄ¹ ÅÁÅý¿©ÉÊ¤ò¼¡À¤Âå¤Ë Âç³ØÀ¸¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡Ö¤ß¤½¤Ê¤É¤ÎÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ò¼¡À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¶ñ¸½²½¤·¤è¤¦¤È¡¢¿·¾±¤ß¤½¡Ê¹Åç»Ô¡Ë¤Î»³ËÜÈþ¹á¼ÒÄ¹¤¬¹½ÁÛ¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖÈ¯¹Ú¥é¥ó¥É¡×¤À¡£¤ß¤½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ëÃÏ¸µ¥á¡¼¥«¡¼¤äÂç³Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹½ÁÛ¤ä¶È³¦¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³ËÜ¼ÒÄ¹¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¡ÖÈ¯¹Ú¥é¥ó¥É¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
»³ËÜ¡¡°ìºòÇ¯¡¢ÁÏ¶È100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢¹½ÁÛ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤áÆ°¤»Ï¤á¤¿¡£Åö½é¤Ï¤ß¤½¤Ë´Ø¤¹¤ë¸«³Ø»ÜÀß¤òºî¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹Åç¤Ë¤ÏÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤ß¤½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆüËÜ¼ò¤Î²ìÌÐÄá¼òÂ¤¡¢¾ßÌý¤ÎÀîÃæ¾ßÌý¡¢¿Ý¤Î¥ª¥¿¥Õ¥¯¥½¡¼¥¹¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢È¯¹Ú¤òÀÚ¤ê¸ý¤ËÎØ¤ò¹¤²¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¹í¤ËÊ±¤·¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÆþ¤ê¤ªÊÆ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢±ö¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²áÄø¤ò·Ð¤Æ¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¤é¤ß¤½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ßÌý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤Ê¤â¤Î¤ò¤È¡¢¹Åç¹©¶ÈÂç³Ø¤ÈÏ¢·È¡£ºòÇ¯¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëÈ¯¹Ú¥é¥ó¥É¡×¤òÀ©ºî¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿³ØÀ¸¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤·¡¢¿©ÉÊ¶È³¦¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¡£
¡½¡½¸½ºß¤Î¤ß¤½¶È³¦¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
»³ËÜ¡¡¿Í¸ý¸º¾¯¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ë¤·¡¢ËèÆü¤ß¤½½Á¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤À¤Âå¤âÁý¤¨¡¢¿©Âî¤Ë¤ß¤½½Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÂÎ¤Ë¤âÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¼¡À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖÈ¯¹Ú¥é¥ó¥É¡×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡½¡½¤½¤Î¤Û¤«ÉáµÚ¤Î¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡£
»³ËÜ¡¡¤ß¤½ºî¤ê¤ÎÂÎ¸³²ñ¤ä¡¢¤ß¤½¶Ìºî¤ê¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Æ»Ò¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¤ß¤½¶Ìºî¤ê¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¼Â»Ü¤·¹¥É¾¤À¡£
¤ß¤½¶Ì¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦Äó°Æ¤·¤¿¤ê¡¢¤ß¤½¤Þ¤ëÉáµÚ°Ñ°÷²ñ¤È¤âÏ¢·È¤·¤¿¤ê¤È¿»Æ©¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½ºÇ¶á¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¡¢´Å¸ý¤Î¤ß¤½¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ¡¡´Å¸ý¤Î¤ß¤½¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¹í¤Î³ä¹ç¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¡¢¤¦¤Þ¤ß¤È´Å¤ß¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£
Åö¼Ò¤¬½ÅÅÀ¾¦ÉÊ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¡Ö¤¢¤Þ¤¯¤ÁÇþ¤ÈÊÆÀ¸¤¢¤ï¤»¡×¤â¹íÊâ¹ç¤¬¹â¤¯´Å¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½³¤³°»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
»³ËÜ¡¡³¤³°¤ÎÆüËÜ¿©¥Ö¡¼¥à¤ä·ò¹¯»Ö¸þ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤ß¤½¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È³¦¤È¤·¤ÆÍ¢½Ð¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÂÎ¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¸þ¤±¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢Åö¼Ò¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬Â¿¤¤¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¤Î¾ÃÈñ¤¬Áý¤¨¡¢¾®ÍÆÎÌ¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ß¤½¤ò»È¤Ã¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤ä²Ã¹©ÉÊ¤â¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï±ö¤³¤¦¤¸¤ä¤ß¤½¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤¬¿Íµ¤¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿¼þÊÕ¾¦ºà¤â´Þ¤á¡¢»Ô¾ì¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤¿¤¤¡£