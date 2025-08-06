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気象台は、午後1時43分に、洪水警報を三条市、五泉市、阿賀野市、阿賀町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を五泉市、阿賀野市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】新潟県・三条市、五泉市、阿賀野市、阿賀町に発表 6日13:43時点

下越、佐渡では、土砂災害に警戒してください。下越、中越、佐渡では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　6日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

■三条市
□大雨警報
・浸水
　6日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　6日夕方にかけて警戒

■新発田市
□大雨警報
・土砂災害
　7日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■加茂市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　6日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　6日夕方にかけて警戒

■村上市
□大雨警報
・土砂災害
　7日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　25mm

■五泉市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　6日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　6日夕方にかけて警戒

■阿賀野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　6日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　6日夕方にかけて警戒

■佐渡市
□大雨警報
・土砂災害
　7日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　6日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　6日夕方にかけて警戒

■胎内市
□大雨警報
・土砂災害
　7日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■田上町
□洪水警報
　6日夕方にかけて警戒

■阿賀町
□洪水警報【発表】
　6日夕方にかけて警戒

■関川村
□大雨警報
・土砂災害
　7日昼過ぎにかけて警戒
　（以後も警戒必要）