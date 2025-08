サンリオキャラクター「がおぱわるぅ」初のテーマカフェ「がおぱわるぅのオムライスカフェ」が期間限定オープン!

さらにサンリオショップでは、新グッズ「がおぱわるぅ オムライスデザインシリーズ」が発売されます☆

サンリオ「がおぱわるぅのオムライスカフェ」

開催期間:2025年9月下旬 ※詳細情報は9月上旬に公開予定

2022年にデビューした「サンリオ」と「CHOCOLATE Inc.」が共同開発したキャラクター「がおぱわるぅ」初のテーマカフェ「がおぱわるぅのオムライスカフェ」を、期間限定で開催!

「オムライス」が大好物な「ぱわるぅ」待望の“オムライス屋さん”で「ぱわるぅ」やお友だちが一生懸命お客様をおもてなしする様子をイメージした描き下ろしイラストが特長です。

カフェには「ぱわるぅ」をイメージしたかわいいカフェメニューが登場。

「がおぱわるぅ」の世界観あふれるオムライスはもちろん、スイーツやドリンクなどが提供される予定です☆

©’25 SANRIO CHOCOLATE 著作(株)サンリオ

「ぱわるぅ」は「おむらいす島」に住むとってもパワフルなきょうりゅうで、2025年のサンリオキャラクター大賞では初エントリーからわずか3年で19位にランクインするなど、今勢いのある人気キャラクター。

サンリオショップでは「がおぱわるぅ」の新グッズ「がおぱわるぅ オムライスデザインシリーズ」も発売されます。

さらにSNSや特設サイトでは、「がおぱわるぅのオムフェス (オムライスフェスティバル)」と題して、オムライスと「ぱわるぅ」の写真を投稿すると賞品が当たるキャンペーンや間違い探しなど、オムライスが盛りだくさんなコンテンツも用意されています。

がおぱわるぅ オムライスデザインシリーズ

発売日:2025年8月14日(木)

販売店舗:全国のサンリオショップ・サンリオオンラインショップ各店・百貨店のサンリオコーナーほか

※テーマカフェ「がおぱわるぅのオムライスカフェ」でサンリオオリジナルグッズは販売されません

全国のサンリオショップ、サンリオオンラインショップなどで「がおぱわるぅ オムライスデザインシリーズ」を発売!

「ぱわるぅ」の大好きなオムライスをテーマに、日常で使いやすいパスケースや前髪クリップなどをラインナップされます。

さらに、実際にオムライスを載せられる「プレート」も登場し、「ぱわるぅ」ならではの表情の豊かさや愛らしさが様々な場面で楽しめます☆

ぬいぐるみ

価格:3,300円(税込)

オムライスを手に満面の笑みを浮かべる「ぱわるぅ」をデザインしたぬいぐるみ。

左のツノにオムライスのアクセサリーをのせているのもポイントです。

プレート

価格:2,970円(税込)

「ぱわるぅ」のお口を拭く、おばけの「ねずみピヨ」を描いたプレート。

プレートの端には「ちいさきものたち」の姿も描かれています。

マスコットホルダー

価格:各2,200円(税込)

種類:全2種類

2つのデザインで展開されるマスコットホルダー。

お座りと笑顔バージョンから選べます。

トートバッグ

価格:2,794円(税込)

ポケット部分に大きなオムライスをレイアウトしたトートバッグ。

持ち手にはキーホルダーなどを取り付けられるDカンがあしらわれています。

パスケース

価格:2,497円(税込)

オムライスからひょっこりお顔を出す「ぱわるぅ」をデザインしたパスケース。

「ぱわるぅ」を引っ張ると紐が伸びるリール仕様です。

ポーチ

価格:1,980円(税込)

「がおぱわるぅ」のロゴと「ぱわるぅ」を刺繍で表現したポーチ。

ファスナーにはオムライスをデザインしたチャームが付いています。

前髪クリップ

価格:880円(税込)

「ぱわるぅ」のお顔をデザインした前髪クリップ。

2つのデザインがセットで封入されます。

「がおぱわるぅのオムフェス(オムライスフェスティバル)」キャンペーン

開催日時:2025年8月6日(水)〜

特設サイトURL:https://gaopowerroo.sanrio.co.jp/omurice-fes2025/

「がおぱわるぅ」の世界観をより深く感じてもらうため、「がおぱわるぅのオムフェス(オムライスフェスティバル)」と題したキャンペーンを開催。

オムライスと「ぱわるぅ」の写真をSNSと特設サイトに投稿すると、「ぱわるぅ」が選ぶ“ぱわるぅ賞”やハライチ岩井勇気さんが選ぶ“岩井賞”など賞品が当たる「みんなのオムライス大会」が実施されます。

そのほか「オムフェス」の楽しい様子を描いた間違い探しなど、がおぱわるぅらしい独創性のあるイベントです。

※詳細は特設サイトを確認ください

「2025年サンリオキャラクター大賞」にて待望の20位以内にランクインした「がおぱわるぅ」が主役のスペシャル企画。

2025年9月下旬より開催される「がおぱわるぅのオムライスカフェ」と、2025年8月14日より発売される「がおぱわるぅ オムライスデザインシリーズ」の紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ぱわるぅやお友だちが一生懸命ゲストをおもてなし!サンリオ「がおぱわるぅのオムライスカフェ」 appeared first on Dtimes.