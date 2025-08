「アダム エ ロぺ」と「HUNTER」の最新コラボ！スエードシューズ×ロゴソックスで、足元から秋支度

ADAM ET ROPE'(アダム エ ロぺ) から、HUNTER(ハンター)とのコラボアイテムが登場。スエード素材のシューズと、2足セットのソックスがお目見えします。8月29日(金)の全国発売に先駆けて、J’aDoRe JUN ONLINE(ジャドール ジュン オンライン)にて予約受付中なので、ぜひチェックしてみて。「アダム エ ロぺ×HUNTER」の秋冬コラボがかわいいアダム エ ロぺとHUNTERの人気コラボに、新作が登場します。

今回は、耐久性に優れたシューズと、2足セットのソックスがラインナップ。素材や色合いが秋らしく、取り入れるだけで季節感が出せますよ。日常のスタイルになじむシューズ「【HUNTER for ADAM ET ROPE'】別注 TRAVEL FLOW SUEDE TRAINER」(各 税込2万5300円)は、高い耐久性と快適な履き心地を実現したシューズ。雨や雪に強く、耐水性に優れたリアルスエード素材をアッパーに使用しており、シンプルなデザインがスタイリッシュですよね。履き口には留め具付きの紐があり、フィット感を調整しやすいのがポイント。正面にある、モノトーンカラーの“HUNTER”ロゴにも注目です。シューズとあわせて履きたいソックスもおしゃれリブ編みの「【HUNTER for ADAM ET ROPE'】別注 HUNTER BRANDED CREW 2PACK SOCKS」(税込2970円)は、定番のホワイトと旬なブラウンの2色がセットになっています。キャッチーな“HUNTER”ロゴとラインのデザインがワンポイントになっていて、パンツの裾からチラッと見えるとおしゃれ。ミニ丈のボトムスとも、バランスよく合わせやすい長さですよ。足元から秋支度を始めよう今回はシューズとソックスの2型がラインナップし、これだけで足元コーデが完成しますね。スタイリッシュでおしゃれなアイテムは、2025年春夏に販売されたコラボアイテムに続き、瞬く間に完売しそう。気になるアイテムは、ぜひ先行予約を利用してみて。「HUNTER for ADAM ET ROPE'」特集ページhttps://www.junonline.jp/参照元:株式会社ジュン プレスリリース