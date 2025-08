両親を連れて楽しみたい温泉宿を文筆家の甲斐みのりが紹介！BIGLOBE 温泉宿リスト 「親孝行」「ローカル・ガストロノミー」宿

BIGLOBEは、温泉や旅行のスペシャリストである温泉賢人が偏愛する温泉宿リスト「たまの親孝行温泉宿」と「ローカル・ガストロノミー温泉宿」を2025年8月6日に公開します。

BIGLOBE 温泉宿リスト 「親孝行」「ローカル・ガストロノミー」宿

BIGLOBEは、温泉や旅行のスペシャリストである温泉賢人が偏愛する温泉宿リスト「たまの親孝行温泉宿」と「ローカル・ガストロノミー温泉宿」を2025年8月6日に公開。

このリストは、温泉地の食やペットも喜ぶ温泉宿など温泉賢人が独自の視点でおススメする宿を選出したもので、思わず温泉旅に出たくなるような魅力的な宿を紹介しています。

「第16回 みんなで選ぶ 温泉大賞(R)」では、2025年 温泉トレンド予測3テーマとともに(注1)、2025年3月に第1弾として本リストを紹介しており、今回の発表は第5弾です。

・「たまの親孝行温泉宿」

久々の親孝行で温泉へ出かけたい。

歴史的価値のある温泉宿や三世代でも楽しめる大型ホテルなど、両親を連れて楽しみたい温泉宿を文筆家の甲斐みのりさんが紹介します。

歴史ある老舗旅館や、建築的に魅力のある温泉宿が好きだという甲斐さん。

これらの温泉宿は親世代が憧れを抱いていることも多く、「両親への恩返し」という視点で、おいしい食事、高いホスピタリティ、ゆっくり過ごせるお宿であることもポイントです。

甲斐みのり さん

甲斐みのり さんプロフィール

旅、散歩、お菓子、クラシックホテル、建築、雑貨など暮らし全般を題材に書籍やWEBなどのメディアで執筆する文筆家。

温泉には月2ペースで出かけている。

【くろしお想】和歌山県 南紀白浜温泉

【くろしお想】和歌山県 南紀白浜温泉

『徒然草』に着想を得て、花鳥風月を愛でながらゆったりとした心持ちで過ごすための空間作りが素晴らしいお宿【くろしお想】。

以前は保養所として使用されていた施設を、地元の紀州材を使って和モダンで心地よい宿に再生。

南青山の日本料理店「てのしま」林亮平シェフ監修の料理や、源泉かけ流しの貸切風呂につかりながら、親子でのんびり過ごすことができる。

【東府やResort&Spa-Izu】静岡県 吉奈温泉

【東府やResort&Spa-Izu】静岡県 吉奈温泉

川と森に囲まれた、歴史ある和のリゾートホテル【東府やResort&Spa-Izu】で五感を癒す滞在を。

3.6万坪の敷地には、徳川家康の側室・お万の方が入浴していたという温泉に入りながら森林浴もできる露天風呂をはじめ、複数の温泉が。

宿泊者専用のラウンジは、大正時代からの歴史ある建物で、アールデコの雰囲気が残されている。

川縁テラスのある食事どころ「懐石茶や 水音」では五感に響く日本料理を楽しむことができ、和のムードを堪能できる。

このほかにも、日本初のリゾートホテルや国の有形文化財に指定されている宿、日本最古の木造湯宿なども紹介しています。

・「ローカル・ガストロノミー温泉宿」

地域特有の食文化や料理を指す「ローカル・ガストロノミー」。

地元の伝統的な料理やレシピを守りつつ、季節の食材を使いながら、その土地ならではの食文化を楽しむことができるローカル・ガストロノミー温泉宿を、中村孝則さんが紹介します。

旅に出る理由の上位となっている「食」、世界的にその土地ならではの食体験を求めて旅に出る人が増えています。

また『温泉』は、食同様に地域ごとに違いがあり、湯気や温かさなど五感で感じられる共有点も魅力です。

中村孝則 さん

中村孝則 さんプロフィール

ファッションからカルチャー、旅やホテルやレストランなどをテーマにメディアなどで幅広く執筆・出演や講演を行う美食評論家・コラムニスト。

【里山十帖】新潟県 大沢山温泉

【里山十帖】新潟県 大沢山温泉

今の時代に合った料理の提供が重要な課題となっている温泉旅館【里山十帖】。

それを先駆的に実践し、新しいイノベーションを取り入れたお宿。

宿周辺は豪雪地帯で、食材や保存方法が独特。

女性シェフの桑木野さんは、この地域の風土や歴史、文化を料理で表現し、それを訪れた人々に伝えています。

雪室で保存された人参が、普通に炭で焼いただけでまるで果物のように甘くなるという体験など、訪れる人々に強い印象を与えています。

【ゆやど雲仙新湯】長崎県 雲仙温泉

【ゆやど雲仙新湯】長崎県 雲仙温泉

釣り師の料理長が審美眼で選び抜く絶品の魚料理と、敷地内の4つの源泉が魅力のお宿【ゆやど雲仙新湯】。

源泉ごとに色合いや濃度が異なり、館内にいながら湯めぐりを楽しめる。

ここでしか食べられない魚種が並ぶことも。

このほかにも、フランス料理と日本酒を楽しめる宿や、新鮮な真ダコを1匹そのまま姿茹ででいただける宿など、さまざまなローカル・ガストロノミー温泉宿を紹介しています。

9月も、様々なジャンルで活躍する温泉賢人のおススメ宿を紹介します。

温泉偏愛賢人の I LOVE 温泉リスト

(注1)

BIGLOBEと温泉賢人が2025年 温泉トレンド予測を発表 「ちょいズラし穴場温泉」「進化するニュー温泉地」「体験型温泉宿」

※記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 両親を連れて楽しみたい温泉宿を文筆家の甲斐みのりが紹介!BIGLOBE 温泉宿リスト 「親孝行」「ローカル・ガストロノミー」宿 appeared first on Dtimes.