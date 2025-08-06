【洪水警報】新潟県・加茂市、田上町に発表 6日13:25時点
気象台は、午後1時25分に、洪水警報を加茂市、田上町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を三条市、加茂市に発表しました。
【警報エリアを確認】【洪水警報】新潟県・加茂市、田上町に発表 6日13:25時点
下越、佐渡では、土砂災害に警戒してください。下越、中越、佐渡では、低い土地の浸水に警戒してください。中越、佐渡では、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
6日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
□大雨警報【発表】
・浸水
6日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■新発田市
□大雨警報
・土砂災害
7日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■加茂市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
6日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
6日夕方にかけて警戒
■村上市
□大雨警報
・土砂災害
7日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 25mm
■佐渡市
□大雨警報
・土砂災害
7日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
6日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 60mm
□洪水警報
6日夕方にかけて警戒
■胎内市
□大雨警報
・土砂災害
7日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■田上町
□洪水警報【発表】
6日夕方にかけて警戒
■関川村
□大雨警報
・土砂災害
7日昼過ぎにかけて警戒
（以後も警戒必要）