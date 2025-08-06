Ìµ¸Â¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ª ´Ú¹ñ¤Î¤ê¤È¤·¤é¤¹¤Î¤¢¤¨¤½¤¦¤á¤ó


¡Ú¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤á¤ó¥ì¥·¥Ô¡Û¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿¥È¥Þ¥È¤È¤á¤ó¤Ä¤æ¤òº®¤¼¤ë¤À¤±¡ª

¡Ö¤­¤ç¤¦¤Î¤ªÃë¤Ï´ÊÃ±¤Ë¡¢¤½¤¦¤á¤ó¤Ç¤¤¤¤¤è¡×

¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ö´ÊÃ±¤Ê¤â¤ó¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¿©»ö¤Î½àÈ÷¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤á¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢Î©ÇÉ¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£

º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤½¤¦¤á¤ó¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ö¤¢¤¨¤½¤¦¤á¤ó¡×¡£¤¦¤Þ¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î°ì»®¤òÎÁÍý¸¦µæ²È¤ÎÃÓÅÄÈþ´õ¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤½¤¦¤á¤ó¤ÏÂÞ¤ÎÉ½¼¨¤É¤ª¤ê¤Ë¤æ¤Ç¡¢Î®¿å¤ÇÀö¤Ã¤Æ¿å¤±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤­¤Ã¤Æ¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö

¢£´Ú¹ñ¤Î¤ê¤È¤·¤é¤¹¤Î¤¢¤¨¤½¤¦¤á¤ó

¤Î¤ê¤ä¤·¤é¤¹¤¬¤½¤¦¤á¤ó¤Ë¤«¤é¤ß¡¢¤¦¤Þ¤µ¤µ¤¯Îö¡ª

¤Î¤ê¤ä¤·¤é¤¹¤¬¤½¤¦¤á¤ó¤Ë¤«¤é¤ß¡¢¤¦¤Þ¤µ¤µ¤¯Îö¡ª¡Ö´Ú¹ñ¤Î¤ê¤È¤·¤é¤¹¤Î¤¢¤¨¤½¤¦¤á¤ó¡×


¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)

¡¦¤½¤¦¤á¤ó¡¡¡Ä3Â«(Ìó150g)

¡¦¤·¤é¤¹´³¤·¡Ä20g

¡¦ËüÇ½¤Í¤®¤Î¾®¸ýÀÚ¤ê¡¡¡Ä1/2Â«Ê¬(Ìó50g)

¡¦´Ú¹ñ¤Î¤ê¡Ê8ËçÀÚ¤ê¡Ë ¡Ä10Ëç

¡¦A

¡¡­øÇò¤¤¤ê¤´¤Þ¡¡¡ÄÂç¤µ¤¸1

¡¡­ø¥Ý¥ó¿Ý¤¸¤ç¤¦¤æ¡¢¤´¤ÞÌý¡¡¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸2

¡¡­øº½Åü¡¡¡Ä¾®¤µ¤¸1

¡Úºî¤êÊý¡Û

1.¥Ü¥¦¥ë¤Ë[A]¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢¤æ¤Ç¤¿¤½¤¦¤á¤ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¢¤¨¤ë¡£¤Î¤ê¤ò¤Á¤®¤Ã¤Æ²Ã¤¨¡¢¤·¤é¤¹¡¢ËüÇ½¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£

(1¿ÍÊ¬432kcal/±öÊ¬2.4g)

¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö

´Ú¹ñ¤Î¤ê¤È¤·¤é¤¹¤Ï°ë¤Î¹á¤ê¤¬ËþÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¡È²Æ¤ÎÌ£¡É¤¬´°À®¤Ç¤¹¡£Ì£¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ï¥Ý¥ó¿Ý¤¸¤ç¤¦¤æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿©Íß¤Î¤Ê¤¤¤È¤­¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¡£

¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ÃÓÅÄÈþ´õ¡¡»£±Æ¡¿Ë­ÅÄÊþ»Ò¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÃæÂ¼¹°»Ò¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡

ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÏÊÕ¤æ¤­¡¡»£±Æ¶¨ÎÏ¡¿UTUWA

Ê¸/ÃæÅÄÌª´»