◾️『MUSICAL MOMENTS 2』

2025年8月6日(水)リリース

・新妻聖子 / MUSICAL MOMENTS 2 [Deluxe Edition]

初回限定盤(CD+Blu-ray)7,000円(税込)品番:VIZL-2459

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2459.html

新妻聖子 / MUSICAL MOMENTS 2

通常盤(CD)3,500円(税込)品番:VICL-66085

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66085.html

*新妻聖子自身によるミュージカル作品・ナンバー解説付き

○収録曲(*曲順は予定)

01. 僕こそ音楽(「モーツァルト!」より)

02. Beauty and the Beast(「美女と野獣」より) *デュエット:城田優

03. 命をあげよう(「ミス・サイゴン」より)

04. I Will Always Love You(「ボディーガード」より)

05. Feeling Good(「ドーランの叫び、観客の匂い」より)

06. 着飾って輝いて(「キャンディード」より)

07. 夢やぶれて(「レ・ミゼラブル」より)

08. Dancing Queen(「マンマ・ミーア」より)

09. Fly, Fly Away(「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン」より)

10. トゥモロー(「アニー」より)

○初回限定盤Blu-ray内容(約63分)

『Seiko Niizuma 20th Anniversary Concert Tour 〜HARMONY〜』より

2023年7月20日(木) サントリーホールにてライブ収録

指揮:円光寺雅彦 / 演奏:東京フィルハーモニー交響楽団

(収録曲)

・Man of La Mancha(「ラ・マンチャの男」より)

・Supercalifragilisticexpialidocious(「メリー・ポピンズ」より)

・Overture(キャンディード序曲)

・着飾って輝いて(「キャンディード」より)

・Feeling Good(「ドーランの叫び、観客の匂い」より)

・Sweet Memories(作詞:松本隆、作曲:大村雅朗)

・My Heart Will Go On(「タイタニック」より)

・ダンスホール(作詞・作曲:大森元貴)

・いのちの理由(作詞・作曲:さだまさし)

・Gold(「GOLD〜カミーユとロダン〜」より)

・Nessun Dorma 誰も寝てはならぬ(「トゥーランドット」より)

・Dancing Queen(「マンマ・ミーア」より)

○配信リリース情報

音楽ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて8月6日〜配信予定。

※音楽ストリーミングサービス:Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX、Qobuz

○先着予約・購入特典

・タワーレコード、HMV、山野楽器、ビクターオンラインストア、楽天ブックス、セブンネットショッピング特典:

オリジナルポストカード(初回限定盤・通常盤、共通デザイン)

・Amazon.co.jp特典:メガジャケ(初回限定盤・通常盤、それぞれの絵柄)

・新妻聖子ファンクラブ会員限定

ビクターオンラインストアにて、初回限定盤をご予約いただいた方に、サイン入りアナザージャケット(24cm角 予定)をプレゼント。

詳細:https://victor-store.jp/artist/4910