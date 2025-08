Netflixでおもてなし番組『ウィズ・ラブ、メーガン』を公開したものの、パメラ・アンダーソンの番組にそっくりだと指摘されてしまったメーガン妃。この度パメラ本人がこの問題にコメントし、疑惑を否定した。現地時間8月3日、パメラはトーク番組『Watch What Happens Live with Andy Cohen』に出演。司会のアンディ・コーエンから、自身の番組『Pamela’s Cooking With Love(原題/パメラのクッキング・ウィズ・ラブ)』と、『ウィズ・ラブ、メーガン』はそっくりだと指摘されているが、類似性を1から10で表すといくつ?と質問され、「1。似ているとは思いません」と即答した。

「1? 1から10ですよ。全く似ていないと思います?」とさらに聞かれ、「そうです。きちんと見てはいないけれど、私が料理番組というジャンルを開発した訳ではないから」と笑い、「彼女は自分のやりたいことをしただけです」と語った。パメラは今年2月、Food Network Canadaにて、自身がホストを務める料理番組『Pamela’s Cooking With Love』を放送。『ウィズ・ラブ、メーガン』とタイトルが似ているだけでなく、どちらも友人やシェフらを自宅に招き、新しいレシピやおもてなしの方法を学ぶ内容となっている。また、『ウィズ・ラブ、メーガン』の予告編よりも3ヵ月前、昨年10月に公開された『Pamela’s Cooking With Love』の予告映像では、ガーデニング姿のパメラに始まり、料理をする様子が映し出され、「料理が大好きですが、いつも次のレベルに格上げしたいと思っていました」とコメント。一方の『ウィズ・ラブ、メーガン』の予告映像も、料理とガーデニングをする妃の姿で始まり、「私はいつも、ごく普通のものを格上げするのが好きなのです」と述べるなど、コンセプトや言葉選び、全体的な構成まで、非常に似通っていると指摘されていた。