¿åÂô¥¢¥ê¡¼¡ÈÀ°·Á28²ó¤Û¤É¡É¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥àÃæ¤Î½Ð±éÎ¢ÏÃ¤ò¹ðÇò¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤â¡È¤·¤Æ¤ë¡É¡×
¡¡ABEMA¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season4¡Ù¡Ê¡ô6¡Ë¤¬5Æü¸á¸å11»þ¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿åÂô¥¢¥ê¡¼¤È¸µSDN48¤Î¶ÜÆá¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡ÈÀ°·Á¡É¤È¡ÈÎø°¦¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÃæ¡×²áµî¤Î¼Ì¿¿¤â¾Ò²ð¤·¤¿¿åÂô¥¢¥ê¡¼
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï14ºÐ¤ÇÆó½Å¤Þ¤Ö¤¿¤Î½éÀ°·Á¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¿åÂô¥¢¥ê¡¼¤¬¡¢À°·Á¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ºÇÔÃÌ¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤â¡£À°·Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÃæ¡×¤È¤·¤¿¿åÂô¤Ï¡¢À°·Á¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼¡¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç28²ó¤Û¤ÉÀ°·Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¡ÈÀ°·Á¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤Ë¡Øº£Ìë¤¯¤é¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Î¼¡¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Øº£Ìë¤¯¤é¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤Î´Ö¤ËÀ°·Á¤·¤¿¡£¼ýÏ¿¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥àÃæ¤Ë½Ð¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£ÈÖÁÈ¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¿åÂô¤Ï¡¢¡Ö»öÌ³½ê¤Î¿Í¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â»äÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤â¡È¡ÊÀ°·Á¤ò¡Ë¤·¤Æ¤ë¡É¤«¤é¡×¤È¡¢Åö»þ¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸µSDN48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶ÜÆá¤Ï¼«¿È¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¡ÖÎø°¦¤·¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ä¥ì¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢MC¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤È¡¢¶ÜÆá¤Ï¡Ö¤Ç¤â´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥ä¥ê¤¿¤¤¤À¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÁê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤±Æ©¤±¤Ë¸ì¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦²°Éß¤Ï¡ÖËÜÅö¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¤ÎÏÃ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡È°¦¤Ëµ²¤¨¤¿¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î4¿Í¤¬¡¢¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤Î¡ÈÍßË¾¡É¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤ÇÁ¤¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È½Ö´Ö¡É¤Ë¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯¡¢±óÎ¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÃæ¡×²áµî¤Î¼Ì¿¿¤â¾Ò²ð¤·¤¿¿åÂô¥¢¥ê¡¼
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï14ºÐ¤ÇÆó½Å¤Þ¤Ö¤¿¤Î½éÀ°·Á¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¿åÂô¥¢¥ê¡¼¤¬¡¢À°·Á¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ºÇÔÃÌ¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤â¡£À°·Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÃæ¡×¤È¤·¤¿¿åÂô¤Ï¡¢À°·Á¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼¡¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç28²ó¤Û¤ÉÀ°·Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸µSDN48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶ÜÆá¤Ï¼«¿È¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¡ÖÎø°¦¤·¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ä¥ì¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢MC¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤È¡¢¶ÜÆá¤Ï¡Ö¤Ç¤â´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥ä¥ê¤¿¤¤¤À¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÁê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤±Æ©¤±¤Ë¸ì¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦²°Éß¤Ï¡ÖËÜÅö¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¤ÎÏÃ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡È°¦¤Ëµ²¤¨¤¿¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î4¿Í¤¬¡¢¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤Î¡ÈÍßË¾¡É¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤ÇÁ¤¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È½Ö´Ö¡É¤Ë¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯¡¢±óÎ¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£