AKB48の田口愛佳のファースト写真集『タイトル未定』(ワニブックス)が、9月25日(木)に発売されることが決定した。

16期生として13歳でAKB48に加入し、今年21歳を迎えた田口愛佳。抜群の歌唱力とMC力に定評があり、グループの中でも存在感を放っている彼女が初の写真集の舞台に選んだのは、かねてより訪れたいと願っていた台湾。ノスタルジックな街並みや美しい自然を背景に、彼女のありのままの魅力が切り取られている。

初挑戦となるランジェリー姿やベッド、シャワーでのドキッとするようなカットも収録。ナイスバディを惜しみなく披露し、これまでに見せたことのない大人の表情ものぞかせている。もちろん、彼女らしい無邪気でキュートな笑顔も満載。少女からレディへと歩みを進める彼女の現在地がぎゅっと詰まった1冊に仕上がった。

本作は、通常版のほかに、セブンネット版限定表紙、ワニブックス通販版限定表紙をラインナップ。また発売日付近では発売記念イベントの開催も予定している(詳細は決まり次第、写真集公式アカウントで発表)。

田口愛佳 コメント

田口愛佳です!

このたび、AKB48としての夢の一つでもあった「写真集」を出させていただくことになりました!

今回はこれまでのグラビアと違った姿を見せたいと思い、「台湾」で撮影を行いました!

挑戦したことのないたくさんのシチュエーションで撮影したのでかなりボリューミーで、見ていてワクワクするような写真集になっていると思います!

お楽しみに!

<プロフィール>

2003年12月12日生まれ。東京都出身。2016年、AKB48第16期生としてグループに加入。12歳で最終審査を通過し、同年12月の劇場公演でお披露目された。以降、チームAやチームKのメンバーとして活動し、パフォーマンス力の高さと明るく親しみやすいキャラクターで多くのファンを魅了する。歌唱力にも定評があり、MCなどでもグループを引っ張る存在に。2025年10月より舞城王太郎氏原作のミステリー小説の舞台化作品に出演。

書誌情報

AKB48田口愛佳1st写真集『タイトル未定』

発売日:2025年9月25日(木)

価格:3,300円(税込)

体裁:B5判 128ページ(予定)

撮影:藤原宏(Pygmy Company)

写真集公式X:@manaka_1st

田口愛佳X:@48manaka_16

